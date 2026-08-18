Σαλαμίνα: Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά η πυρκαγιά κοντά στον Προφήτη Ηλία

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Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στον Προφήτη Ηλία, στη Σαλαμίνα, περίπου στις 17:45.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 17:45, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να αναπτύσσονται άμεσα στην περιοχή, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν ενδεχόμενη επέκτασή του στη δασική έκταση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Η κινητοποίηση είναι αυξημένη, καθώς η Σαλαμίνα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, γεγονός που σε συνδυασμό με τη φύση της βλάστησης καθιστά κρίσιμη την άμεση οριοθέτηση της εστίας.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς

Σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαλαμίνα, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ασκληπιού, από το ύψος της οδού Επιδαύρου έως την οδό Ζωοδόχου Πηγής, με τα οχήματα να εκτρέπονται σε εναλλακτικές διαδρομές.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται προκειμένου να διευκολυνθεί η κίνηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή και να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και κατοίκων.

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