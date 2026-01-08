search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 10:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2026 08:41

Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό στην Κρήτη – Συμπληρώθηκε ένας μήνας από την ημέρα που εξαφανίστηκε

08.01.2026 08:41
kriti new

Ένας μήνας συμπληρώθηκε από την ημέρα που εξαφανίστηκε ο 33χρονος γιατρός, Αλέξης Τσικόπουλος στην Κρήτη, σε περιοχή του νομού Χανιών.

Παρά τις συνεχόμενες προσπάθειες αρχών, διασωστών, εθελοντών και της οικογένειας του νεαρού γιατρού δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του 33χρονου με τις ελπίδες να έχουν σβήσει.

Το χρονικό της εξαφάνισης του 33χρονου

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patris.gr ήταν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου όταν ο 33χρονος Αλέξης, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του και του ανέφερε πως δεν ήταν καλά ζητώντας του να κατέβει στην Κρήτη.

Ο πατέρας του πήρε το αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη και έφτασε στο Ηράκλειο ωστόσο τα ίχνη του είχαν χαθεί.

Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές και οργανώθηκε μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα.

Λίγα 24ωρα αργότερα εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Φρε των Χανίων με τις αρχές να διαπιστώνουν πως είχε υποστεί μηχανική βλάβη. Αμέσως οι έρευνες στράφηκαν στις γύρω περιοχές, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, εκδόθηκε silver alert για τον 33χρονο γιατρό, ενώ τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του απεύθυναν έκκληση σε όποιον ξέρει το ο,τιδήποτε να βοηθήσει ώστε να βρεθεί ο γιος τους.

Θύμα εξαπάτησης η οικογένεια του 33χρονου

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών ένας 54χρονος ιδιωτικός ερευνητής πλησίασε την οικογένεια του 33χρονου και τους έπεισε ότι με την μέθοδο της «κβαντικής τεχνολογίας» θα μπορούσε να βρει τον γιο τους.

Αφού απασχόλησε για αρκετές ώρες τόσο την οικογένεια, όσο και τις αρχές διαπιστώθηκε πως ο 54χρονος ήταν απατεώνας και συνελήφθη.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών, καθώς και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, με την ποινή να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Διαβάστε επίσης

Κλιμακώνουν οι αγρότες μετά την εξειδίκευση των μέτρων – 48ωρο μπλακ άουτ, ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη – Με επιβολή του νόμου απειλεί η κυβέρνηση

Η Τυχεροπούλου έμεινε εκτός του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταγγέλλει πολιτική επιλογή συγκάλυψης

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Στη Ριτσώνα σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός, τι ζήτησε η οικογένειά του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
telekontrol
MEDIA

Οι εκπομπές μαγνήτες τηλεθέασης του 2025

Renee- Nicole- Good
ΚΟΣΜΟΣ

Renee Nicole Good: Ποιά ήταν η γυναίκα που σκότωσε πράκτορας της ICE στη Μινεάπολη

el.venizelos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν υπήρξαν εξωτερικές παρεμβολές» λέει ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

papadakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο

TSIPRAS_KARISTIANOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάχη για την ηγεμονία στην αντιπολίτευση: Γιατί η Καρυστιανού επιτέθηκε στον Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

tyxeropoulou
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου μετά τις αιχμές του δικηγόρου της

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 10:01
telekontrol
MEDIA

Οι εκπομπές μαγνήτες τηλεθέασης του 2025

Renee- Nicole- Good
ΚΟΣΜΟΣ

Renee Nicole Good: Ποιά ήταν η γυναίκα που σκότωσε πράκτορας της ICE στη Μινεάπολη

el.venizelos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν υπήρξαν εξωτερικές παρεμβολές» λέει ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

1 / 3