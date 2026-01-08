H «απογείωση» τηλεθέασης από το μεσημέρι και έπειτα χάρισε την πρωτιά στο Mega την Τετάρτη (7/1)

Η συγκριτική παρατήρηση των δεδομένων τηλεθέασης των καναλιών των προηγούμενων δύο 24ώρων δείχνει ότι μερίδα τηλεθεατών την Τετάρτη «επέστρεψε» στις συνήθειες της.

Η μερίδα εκείνων που κατευθύνθηκε στα Others της Nielsen χθες είχε μέγεθος 27,2% από 31% που είχε διαμορφωθεί ανήμερα των Φώτων.

Στην κούρσα των καναλιών «πετάχτηκε» μπροστά στις τηλεπροτιμήσεις το Mega με επίδοση βελτιωμένη κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προχθεσινή του και παρά την ανοδική πορεία που είχε ο Alpha επίσης, με άνεση επικράτησε καθώς ο σταθμός είδε να αποδίδουν οι προγραμματικές προτάσεις του από τις 15.00 και ύστερα έως μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα.

Κέρδισαν πόντους ΑΝΤ1 και Star, ενώ κάμψη παρουσίασε ο ΣΚΑΪ από μέρα σε μέρα και βρέθηκε να μοιράζεται την τρίτη θέση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών παρέα με το κανάλι του Αμαρουσίου. Ελάχιστα (0,1%) μικρότερο σε μέγεθος ήταν το μερίδιο του καναλιού της Κάτω Κηφισιάς.

Το Open συνέχισε τα σκαμπανεβάσματα, ωστόσο κρατήθηκε πολύ κοντά στη «ζώνη» του 7%.

Τα κρατικά κανάλια, έχουν διαμορφώσει ένα γκρουπ με δικό τους εσωτερικό ανταγωνισμό, με το ΜΑΚ TV κάποια από αυτά να τα προσπερνά ή και να συμβαδίζει, όπως χθες με την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ και την ΕΡΤ3 αντιστοίχως.

