EUROVISION 2026: Η χώρα που κυριαρχεί στα πρώτα προγνωστικά για νίκη στο διαγωνισμό

Από τώρα, τέσσερις μήνες πριν από τον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision της Βιέννης, το πράγμα αρχίζει να «φορτώνει» καθώς παρουσιάζονται σποραδικά για την ώρα οι πρώτες εκπροσωπήσεις, με τις στοιχηματικές να… ζεσταίνουν μηχανές.

Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η παραδοξότητα ότι στις προγνώσεις για πιθανή νίκη στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της EBU το υψηλότερο ποσοστό (10%) συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή (8/1) το… Ισραήλ.

Θα πείτε είναι νωρίς ακόμα διότι η πρόβλεψη, με μια ματιά στον πίνακα του Eurovisionworld, προκύπτει από εκτιμήσεις έχουν δώσει μόλις τέσσερα πρακτορεία- διπλάσια από χθες.

Το παράξενο είναι πως το Ισραήλ εμφανίζεται πρώτο, με δεύτερη τη Σουηδία και διαφορά δύο ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ τους, χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και ανάδειξης εκπροσώπου και τραγουδιού από το τηλεοπτικό μουσικό ταλεντ σόου HaKokhav Haba 2026 της ΚΑΝ, ), ενώ μεσολαβούν 124 ημέρες ως την έναρξη της διοργάνωσης στην πρωτεύουσα της Αυστρίας και την απευθείας μετάδοση της από την ORF.

Το υψηλό- για την ώρα- ποσοστό του Ισραήλ είναι σε συνάρτηση με τις χαμηλές αποδόσεις των στοιχηματικών- τέσσερις προς το παρόν- το πλήθος των οποίων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, το επόμενο διάστημα και όσο πυκνώνουν οι τελικές εκπροσωπήσεις ραδιοτηλεοπτικών φορέων- χωρών. Ενδεικτικά στην περσινή διοργάνωση προγνώσεις έδιναν από ένα σημείο κι έπειτα συνολικά 16 διεθνείς εταιρείες στοιχημάτων και προγνωστικών. Το 2024 προβλέψεις προήλθαν από 15 πρακτορεία στοιχημάτων.

Για την Ελλάδα και την διαδικασία επιλογής τραγουδιού από την ΕΡΤ, προβλέψεις έχει δώσει μέχρι σήμερα μια στοιχηματική.

Οι 26 επικρατέστεροι καλλιτέχνες μόλις προ ημερών παρουσιάστηκαν σε ειδική εκπομπή της ΕΡΤ1. Το υψηλότερο ποσοστό πιθανοτήτων εκπροσώπησης της Ελλάδας στην αμφιλεγόμενη Εurovisionική φιέστα συγκεντρώνει ο Good Job Nicky με το τραγούδι «Dark Side of the Moon».

Δεύτερη εμφανίζεται μέχρι στιγμής η Evaggelia με το κομμάτι «Parea».

Στο τρίτο σκαλαπότι των εκτιμήσεων αλλά με αρκετά χαμηλό- μονοψήφιο- ποσοστό πιθανοτήτων παρουσιάζεται από τις προγνώσεις της Stoiximan η Marseaux με το «Hanomai».

Η λίστα των 26 που διεκδικούν το εισιτήριο με τις πιθανότητες που συγκεντρώνουν ως τώρα με ένα κλικ εδώ.

