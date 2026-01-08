Οι εκπομπές μαγνήτες τηλεθέασης του 2025

Κυρίως μείζονος σημασίας γεγονότα με «ζωντανή» τηλεοπτική κάλυψη ήταν εκείνα τα οποία κατά τη διάρκεια του 2025 συγκέντρωσαν μπροστά στις τηλεοράσεις τους αρκετό κόσμο – με κατώτατο πλαφόν το 1.685.000 τηλεθεατές.

Με εξαίρεση δύο περιπτώσεις, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε εύκολα στον πίνακα της Nielsen με τα δημοφιλέστερα τηλεοπτικά προγράμματα – όχι της σεζόν, προσέξτε – της χρονιάς που μας αποχαιρέτησε πριν από εννέα ημέρες, όλα τα άλλα ήταν απευθείας μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων- κυρίως του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Για μια ακόμη φορά το «Έβερεστ» της τηλεθέασης κατέκτησε η μετάδοση του τελικού της Eurovision 2025 με την ελληνική συμμετοχή, δια της Κλαυδιας που ερμήνευσε την «Αστερομάτα» να διακρίνεται στην έκτη θέση.

Στην ώρα μετάδοσης της επτά στους δέκα τηλεθεατές ήταν συντονισμένοι στην ΕΡΤ 1, η μέση τηλεθέαση «εκτοξεύθηκε» στο 27,4%, ποσοστό που ισοδυναμεί με πάνω από 2,7 εκατ. τηλεθεατές.

Δεύτερος πόλος έλξης τηλεθεατών για το 2025 ήταν η δεύτερη περίοδος του αγώνα Ελλάδα- Τουρκία στο πλαίσιο του πρόσφατου Eurobasket.

Σε εκείνο το 25αλεπτο έξι στους δέκα ήταν «καρφωμένοι» στην ΕΡΤ 1 και η Nielsen σημείωσε 25,6% τηλεθέαση, ποσοστό που ισούται – σε απόλυτους αριθμούς – σχεδόν με 2,6 εκατ. τηλεθεατές.

Σημαντική σημείωση: Σε απόλυτα νούμερα «μεταφράζεται» αυστηρά και μόνον η μέση τηλεθέαση διότι το ποσοστό της ανάγεται στο σύνολο του πληθυσμού και επιτρέπει αντιπαραβολή δεδομένων σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, ημέρες, εβδομάδες, μήνες.

Για τα Μερίδια Τηλεθέασης- ευρέως γνωστά και ως «μεγάλα νούμερα»- η αντιστοιχία σε απόλυτους αριθμούς δεν είναι εφικτή διότι το ποσοστό αφορά σε υποσύνολο του πληθυσμού, διαφορετικό κάθε φορά ανα χρονική ζώνη μετάδοσης και εκπομπή. Για τούτο και η συγκριτική παρατήρηση επιτρέπεται μόνον οριζοντίως.

Δηλαδή στην ίδια χρονική ζώνη (πχ 20.00- 21.00) της ίδια ημέρας ή εν πάσει περιπτώσει η μελέτη δεδομένων οριζοντίως είναι εφικτή σε προγράμματα με κοινή ώρα έναρξης και λήξης μετάδοσης. Οποιαδήποτε άλλη ανάγνωση δεδομένων τηλεθέασης, κατά την Nielsen, δεν ευσταθεί.

Παραξενεύει, ίσως, η επανεμφάνιση του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στην τρίτη θεση του Top 10 των εκπομπών με τις υψηλότερες επιδόσεις του 2025, υπάρχει όμως εξήγηση.

Η ζωντανή μετάδοση της διοργάνωσης συνεχίστηκε επι εννέα λεπτά έπειτα από τις 02.00. Σε εκείνη τη χρονική στιγμή συμπληρώνεται ένα πλήρες 24άωρο για τη Nielsen, συλλογής στοιχείων τηλεθέασης. Επομένως τα εννέα λεπτά με τη συμπλήρωση 24αωρου,«χρεώνονται» στις 18 Μαΐου και εμφανίζεται ως αυτόνομο πρόγραμμα αυτή η σύντομη μετάδοση.

Άλλωστε τονίζεται από την εταιρεία ερευνών και μετρήσεων τηλεθέασης πως στον συγκεκριμένο πίνακα – αλλά και γενικότερα σε κάθε τηλεβαρόμετρο – εμφανίζονται προγράμματα με διάρκεια τουλάχιστον πέντε λεπτών.

Το σερί των μεταδόσεων αγώνων του Eurobasket «χαλάει» η ξεχωριστή εκπομπή «Στο παρα 5- 20 χρόνια μετά» του Mega.

Σε έναν ολόκληρο χρόνο με φινάλε σεζόν περίπου στο μέσον της – άρα και ολοκλήρωση κύκλων μυθοπλασίας – η ειδική εκπομπή που οργάνωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης και σκηνοθέτησε ο Αντώνης Αγγελόπουλος προπαραμονή Χριστουγέννων καθήλωσε στο Mega σχεδόν 1,7 εκατ. τηλεθεατές, βάζοντας «κάτω» δυνατά «χαρτιά» ελληνικής μυθοπλασίας και της περσινής και της τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου, το πρώτο μισό της οποίας ολοκληρώθηκε – παραδοσιακά – εκείνη την ημέρα.

