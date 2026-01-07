Διπλή πρωτιά τηλεθέασης για το «Σόι σου» το προηγούμενο διήμερο (5,6/1)

Αν και σε επανάληψη, τα επεισόδια που μεταδόθηκαν χθες και προχθές από τη σειρά «Το σόι σου» μαγνήτισαν πάνω από 700.000 ζευγάρια μάτια τηλεθεατών τη φορά – μάλιστα το επεισόδιο της Δευτέρας έστειλε τον δείκτη της Nielsen λίγο πριν από το 8%.

Στα αξιοσημείωτα του διημέρου, το πλασάρισμα του δευτεριάτικου κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega, στη δεύτερη θέση του Top 10 της ημέρας, με τηλεθέαση που παραπέμπει σε παλιές – μακρινές – εποχές της τηλεόρασης.

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει και ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από την παρατήρηση των δημοφιλέστερων προγραμμάτων του διήμερου.

Οι τηλεθεατές, στην πλειονότητά τους, εστίασαν κυρίως στην τυπολογία των ειδησεογραφικών εκπομπών. Η τάση αυτή ήταν έντονα έκδηλη και την παραμονή των Φώτων και ανήμερα των Θεοφανείων, καθώς οι μισές εκπομπές στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης «καταλήφθηκαν» από δελτία ειδήσεων και το «Live news» (τη Δευτέρα). Την τιμητική τους, εξάλλου, είχαν και τηλεπαιχνίδια.

