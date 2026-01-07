search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026
07.01.2026 15:36

Star: Θα εξακολουθεί να διαθέτει… υψηλό δείκτη νοημοσύνης για τουλάχιστον μια ακόμη σεζόν (video)

07.01.2026 15:36
credit: Star

Σταθερό σημείο αναφοράς στην εκπροσώπηση του Star στην ελληνική μυθοπλασία αποτελεί, όπως όλα δείχνουν, η εύθυμη σειρά περιπέτειας «IQ 160» με την Σμαράγδα Καρύδη και τον Νίκο Κουρή,  πρωταγωνιστικό δίδυμο.

Η σειρά με την τρίτη σεζόν της έτυχε καλή υποδοχής και αποδοχής από τους τηλεθεατές και αποτυπώθηκε στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης της Nielsen με τακτικές εμφανίσεις.

Οι τίτλοι τέλους του τρίτου κύκλου «έπεσαν» λίγο πριν από την εορταστική περίοδο.

Ωστόσο ο σταθμός «άναψε» εκ νέου το «πράσινο φως», κατ’ αρχήν για την τέταρτη σεζόν της σειράς. Όπερ σημαίνει ότι ο αστυνόμος Αργύρης Καλατζής και η οξυδερκής σύμβουλος/καθαρίστρια Πηνελόπη Μουρίκη θα έχουν να διαλευκάνουν αινιγματικές υποθέσεις που θα ξεδιπλωθούν στα μάτια των τηλεθεατών από το φθινόπωρο του 2026. Με τη εξέλιξη των πραγμάτων εκτιμάται ότι και την μεθεπόμενη σεζόν (2027-2028) το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς θα διαθέτει «IQ 160» δεδομένου ότι η πρωτότυπη γαλλοβελγική σειρά «Haut Potentiel Intellectuel» -με παγκόσμια διανομή- ολοκληρώνεται σε πέντε κύκλους επεισοδίων.

