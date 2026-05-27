ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 11:35
27.05.2026 09:54

Πάνω από 4.000 υπογραφές στη διακήρυξη του Τσίπρα

Καλά ξεκίνησε η διαδικασία συλλογής υπογραφών κάτω από τη διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρουν στελέχη που κινούνται στον περίγυρο.

Μάλιστα στα πρώτα είκοσι λεπτά που βρίσκονταν στον «αέρα» η ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) είχαν συγκεντρωθεί περισσότερες από 3.500 υπογραφές, ενώ μέχρι το πρωί είχαν ξεπεράσει τις 4000 – ενδεχομένως κατά πολύ, όπως ήταν φυσικό μετά από τέτοιο ξεκίνημα. Βέβαια δεν αρκούν οι υπογραφές. Λογικό είναι να συγκεντρωθούν ως και δεκάδες χιλιάδες.

Το θέμα είναι γενικότερα η δυναμική και η κινητοποίηση που θα προκαλέσει το νέο κόμμα. Διακηρύξεις έχουν όλοι.

Πάντως η ΕΛΑΣ συνεχίζει να καλεί τους πολίτες να υπογράψουν διαδικτυακά τη διακήρυξη του νέου κόμματος, μέσω της πλατφόρμας https://members.myelas.gr/.

