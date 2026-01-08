search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 19:31
MEDIA

Tο Ποντίκι Web

08.01.2026 17:52

«Σήμα κινδύνου» από μεγαλομέτοχο της Warner Bros Discovery για την απόρριψη της Paramount

08.01.2026 17:52
warner-bros

Νέο επεισόδιο στο θριλερικών αποχρώσεων σίριαλ διαπραγματεύσεων για την πώληση της Warner Bros Discovery. Μεγαλοεπενδυτής της με δηλώσεις του επιχειρεί- όπως υποστηρίζεται- να ταράξει τα «νερά».

Δεν έχουν μεσολαβήσει πολλές ημέρες από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο της WBD απέρριψε την αναθεωρημένη επιθετική προσφορά της Paramount- Skydance και τώρα ένας από τους βασικούς μεγαλομετόχους της WBD, o Ματ Χάλμπαουερ της Penwater Capital Management, της οποίας είναι διευθύνων σύμβουλος, εκπέμπει σινιάλο κινδύνου.

Ο Χαλμπάουερ, έβδομος μεγαλύτερος επενδυτής της WBD με 50 εκατ. μετοχές, μιλώντας με τον δημοσιογράφο Ντέβιντ Φάμπερ του CNBC στην εκπομπή «Squawk Box» ισχυρίστηκε ότι το διοικητικό συμβούλιο της WBD δεν διαπραγματεύτηκε με την Paramount με καλή πίστη.

Ο Χάλμπαουερ υποστηρίζει ότι η προσφορά της PSKY για την WBD, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή, είναι οικονομικά ανώτερη από την προσφορά της Netflix, ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, που έγινε αποδεκτή, για τα στούντιο και τα περιουσιακά στοιχεία streaming της WBD μόνο. «Νομίζω ότι αυτό που κάνει το διοικητικό συμβούλιο της WBD είναι λάθος», δήλωσε ο Χαλμπάουερ. «Αν η Paramount αποσυρθεί, τότε θα είναι μια χαμένη ευκαιρία».


Tο διοικητικό συμβούλιο της WBD υποστηρίζει ότι η προσφορά της PSKY, η οποία περιλαμβάνει προσωπική εγγύηση ύψους 40,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Λάρι Έλισον, πατέρα του CEO της Paramount Ντέιβιντ (Έλισον), δεν παρέχει επαρκή αξία, συμπεριλαμβανομένου ενός εξαιρετικά υψηλού ποσού χρηματοδότησης μέσω δανεισμού, μεταξύ άλλων και από ξένες χώρες, το οποίο, όπως υποστηρίζει, δημιουργεί κινδύνους για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και έλλειψη προστασίας για τους μετόχους της WBD σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν ολοκληρωθεί.

«Η PSKY παραπλανά επανειλημμένα τους μετόχους της WBD ότι η προτεινόμενη συναλλαγή της έχει “πλήρη εγγύηση” από την οικογένεια Έλισον. Δεν έχει και ποτέ δεν είχε», ανέφερε το διοικητικό συμβούλιο της WBD σε επιστολή προς τους μετόχους.

«Η δεσμευτική συμφωνία μας με τη Netflix θα προσφέρει υψηλότερη αξία με μεγαλύτερο βαθμό σιγουριάς, χωρίς τους σημαντικούς κινδύνους και το κόστος που η προσφορά της Paramount θα επέβαλε στους μετόχους μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Σάμιουελ Ντι Πιάτσα τζ., πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της WBD.

Ο Χάλμπαουερ έχει την πεποίθηση ότι η Paramount θα ανταποκριθεί με περισσότερα εγγυημένα χρήματα. Την ανησυχία του  μοιράστηκε με το ΔΣ του Χολιγουντιανού κολοσσού με επιστολή προς τα μέλη του.

«Ο σκοπός της επιστολής μου, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι να πω στο διοικητικό συμβούλιο: «Έι, νομίζω ότι κάνατε κάτι λάθος, γιατί δεν είναι ο σωστός τρόπος να κάνετε μια συμφωνία, λέγοντας σε κάποιον ότι δεν θα διαπραγματευτείτε μαζί του, όταν αυτός έχει ήδη εκφράσει δημόσια σε εσάς και στον κόσμο ότι δεν είναι η καλύτερη και τελική προσφορά, ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε περισσότερα»», δήλωσε ο Χαλμπάουερ.

Στο μεταξύ αναλυτές και αμερικανικά ΜΜΕ που παρακολουθούν τις εξελίξεις «αναγιγνώσκουν» υστερόβουλη διάθεση στη ανησυχία- σκεπτικισμό του μεγαλοεπενδυτή της. Αν και ο μεγαλοεπενδυτής της Warner  πιστεύει ότι η Paramount θα έχει ευκολότερη διαπραγμάτευση με τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές (οι Έλισον, ως γνωστό,  είναι φίλοι με τον Πρόεδρο Τράμπ), η επιστολή του προς το διοικητικό συμβούλιο φαίνεται να εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή της μετοχής που προσφέρει η Paramount- ας πούμε 2-3 δολάρια ανά μετοχή- τόσο περισσότερα (100-150 εκατομμύρια δολάρια) θα κερδίσει η Pentwater, όπως υποστηρίζεται.

