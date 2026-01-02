Stranger Things: Πώς σχολίασαν το φινάλε της σειράς κοινό και κριτικοί (Video)

Με το επεισόδιο «The Rightside Up» έπεσε η αυλαία της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things», με την πολυετή ιστορία των παιδιών από το Χόκινς να ολοκληρώνεται με μια διπλής διάρκειας μάχη κατά του Vecna και του Upside Down.

Το τελευταίο επεισόδιο δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του Netflix, την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, με κριτικούς και θαυμαστές της σειράς να σχολιάζουν το πολυαναμενόμενο φινάλε της σειράς.

Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται η προσπάθεια της ομάδας να μπλοκάρει την πλήρη σύγκλιση του Upside Down με τον πραγματικό κόσμο, με επικίνδυνες αποστολές στο Abyss και θυσίες που δοκιμάζουν τα όρια των χαρακτήρων.

Σχολιάζοντας το φινάλε τα ξένα μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι δόθηκε σαφή έμφαση στο συναισθηματικό βάρος και λιγότερη στην καθαρή πλοκή.

Η Washington Post υππογραμμίζει ότι το τελευταίο επεισόδιο λειτουργεί περισσότερο ως συναισθηματικό κλείσιμο μιας γενιάς χαρακτήρων παρά ως αυστηρή λύση όλων των αφηγηματικών εκκρεμοτήτων. Κριτικός του μέσου σημειώνει ότι οι δημιουργοί επιλέγουν να αφήσουν αναπάντητα κομμάτια αναφορικά με το αφηγηματικό υπόβαθρο του Upside Down, δίνοντας προτεραιότητα στις σχέσεις, τη φιλία και την αίσθηση αποχαιρετισμού. Σύμφωνα με τη Washington Post, το επεισόδιο δεν στοχεύει στο να «εντυπωσιάσει» με ανατροπές, αλλά στο να συγκινήσει.

Από την πλευρά του, το Radio Times τονίζει ότι το τελευταίο επεισόδιο είναι εσκεμμένα αμφίσημο, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μοίρα της Eleven, επισημαίνοντας ότι η τελική σκηνή με το παιχνίδι Dungeons & Dragons λειτουργεί ως μεταφορά για το αν η ιστορία έχει πράγματι τελειώσει ή απλώς αλλάζει επίπεδο. Το φινάλε «δεν κλείνει όλες τις πόρτες», επισημαίνει, αφήνοντας χώρο για ερμηνεία, μια επιλογή που είναι τολμηρή αλλά διχαστική παράλληλα.

Σχολιάζοντας το τελευταίο επεισόδιο κριτικοί που φιλοξενούνται στο Rotten Tomatoes, αναφέρουν ότι το «The Rightside Up» συμπυκνώνει όλα τα βασικά στοιχεία της σειράς: νοσταλγία, φιλία, τρόμο και υπερφυσικό, δείχνοντας ταυτόχρονα τα όριά της. Σε αρκετές επιμέρους κριτικές γίνεται λόγος για υπερβολικό συναισθηματικό βάρος και για ένα φινάλε που μοιάζει περισσότερο με αποχαιρετιστήριο γράμμα προς τους χαρακτήρες παρά με αυστηρό δραματουργικό κλείσιμο.

Μέσα όπως το GamesRadar+ κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος, σημειώνοντας ότι το επεισόδιο έχει ισχυρές μεμονωμένες σκηνές και εικόνες που «μένουν» στον τηλεθεατή, αλλά και έναν ρυθμό που κατά στιγμές «βαραίνει» από την ανάγκη να δοθεί χώρος σε όλους. Το «The Rightside Up» περιγράφεται ως ένα φινάλε που δεν επιδιώκει την απόλυτη κορύφωση, αλλά μια ήσυχη, συναισθηματική έξοδο, κάτι που θα μπορούσε να εξηγήσει και τις ποικίλες αντιδράσεις που προκάλεσε εν τέλει.

Για τους περισσότερους ξένους κριτικούς, το τελευταίο επεισόδιο του «Stranger Things» δεν είναι ένα φινάλε που κρίνεται με όρους μεγάλων αποκαλύψεων, αλλά ένα επεισόδιο που συνειδητά επέλεξε να κλείσει τη σειρά με συναίσθημα, μνήμη και αποχαιρετισμό, έοντας τη γνώση ότι αυτή η επιλογή κάποιους θα ικανοποιήσει και κάποιους θα αφήσει ανικανοποίητους.

Βροχή τα σχόλια στο X για το φινάλε του «Stranger Things»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν όμως και τα σχόλια στο X (πρώην Twitter) με την αίσθηση του κόσμου για το φινάλε του Stranger Things να είναι έντονα συναισθηματική αλλά και διχασμένη.

Πολλοί θεατές δηλώνουν συγκινημένοι, κάνοντας λόγο για ένα «όμορφο» και «σχεδόν τέλειο» τέλος, σημειώνοντας ότι ένιωσαν κενό μετά την προβολή, κάτι που δείχνει ότι το επεισόδιο λειτούργησε ως ισχυρός αποχαιρετισμός.

Την ίδια στιγμή, δεν είναι λίγοι αυτοί που δηλώουν απογοητευμένοι, καθώς όπως δηλώνουν το φινάλε δεν κάλυψε πλήρως τις προσδοκίες τους. κάνουν, δε, λόγο για μια διαδρομή αδύναμη, παρότι το ίδιο το τέλος είχε επικό χαρακτήρα.

Τέλος, υπάρχουν και εκείνοι που δηλώνουν «διχασμένοι», αναγνωρίζοντας τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύναμα σημεία.

Stranger things finale was everything and more 👏🏼👏🏼 — Goddess🫦 (@jhenemama) January 1, 2026

i feel empty after watching stranger things finale 😭 — Timothy Rivera (@timothyerivera) January 1, 2026

The finale of stranger things was beautifully done it was perfect. I hope mike's theory is true #StrangerThings5 — Astiiiii 🇵🇸 (@ilzdasytmi2) January 1, 2026

can’t lie the stranger things finale was a little disappointing — Christmas Benji 🌊🎄 (@BENJIGNX) January 1, 2026

Well for me, Stranger Things delivered on the finale. The journey there through Season 5 despite some highlights was overall clunky and a bit underwhelming but the ending (quibbles aside) was suitably epic. #StrangerThings5 — Murky Crawlings (@RawBeard) January 1, 2026

Not everyone will enjoy everything but I really enjoyed that Stranger Things finale — Charlie (@CharlieWoodward) January 1, 2026

i’m feeling very conflicted abt the stranger things finale — cillian (@fiyerosbf) January 1, 2026

Διαβάστε επίσης:

Tηλεόραση: Τι φέρνει η νέα χρονιά στην prime time – Οι …παλιοί γνώριμοι και τα νέα formats

Συγκλονίζει βραβευμένος πολεμικός ανταποκριτής του BBC: «Έχω καλύψει 40 πολέμους, δεν έχω ξαναζήσει χρονιά σαν το 2025»

«Η μεγάλη χίμαιρα»: Στις 22:00 η τηλεοπτική πρεμιέρα στην ΕΡΤ