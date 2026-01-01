search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 16:46
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.01.2026 15:06

Tηλεόραση: Τι φέρνει η νέα χρονιά στην prime time – Οι …παλιοί γνώριμοι και τα νέα formats

01.01.2026 15:06
tileorasi

Ποδαρικό με νέα formats, ριάλιτι και …παλιούς γνώριμους κάνουν τα κανάλια τη νέα χρονιά.

Ο ΣΚΑΪ μπαίνει δυναμικά στη μάχη της τηλεθέασης το 2026, με την επιστροφή του Survivor που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου.

Λίγες ημέρες αργότερα, το κανάλι του Φαλήρου ρίχνει στη μάχη και το νέο μουσικό format Beat My Guest, ένα φρέσκο concept χωρίς κλασικό παρουσιαστή.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το STAR, που επιστρέφει με το αγαπημένο MasterChef, ενώ παράλληλα ενισχύει το πρόγραμμά του με το The 1% Club, ένα format που έχει κάνει ιδαίτερη επιτυχία στο εξωτερικό.

Οι επιστροφές που θα συζητηθούν

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και το Just the 2 of Us, με τον Νίκο Κοκλώνη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του μουσικού σόου «τέλος Γενάρη, αρχές Φεβρουαρίου».

Ο ANT1 επενδύει δυναμικά στο κομμάτι της ψυχαγωγίας, φέρνοντας πίσω τη Ζέτα Μακρυπούλια με το νέο πρότζεκτ Moments of your Life, ένα show υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζει προσωπικές ιστορίες και δυνατές στιγμές.

Την ίδια ώρα, ο σταθμός επαναφέρει αγαπημένες τηλεοπτικές φόρμες όπως το Extreme Home Makeover με τον Σπύρο Σούλη και το Flat Hunters, ένα format που ακολουθεί υποψήφιους αγοραστές στην αναζήτηση του ιδανικού σπιτιού.

Διαβάστε επίσης:

Συγκλονίζει βραβευμένος πολεμικός ανταποκριτής του BBC: «Έχω καλύψει 40 πολέμους, δεν έχω ξαναζήσει χρονιά σαν το 2025»

«Η μεγάλη χίμαιρα»: Στις 22:00 η τηλεοπτική πρεμιέρα στην ΕΡΤ

Τηλεθέαση Τετάρτης: «Άχαστοι» και στο ρεβιγιόν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kran-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που ξεσπά η φωτιά

Untitled-design
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά στην… κατάψυξη – Ποιες περιοχές «ντύθηκαν στα λευκά» (Photos/Videos)

pao_osfp_euroleague_0101_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroLeague: Η ώρα έναρξης και οι διαιτητές του αυριανού ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

ekrixi_elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Από «πυροτεχνήματα σφηνωμένα σε σαμπάνιες» η πυρκαγιά – Δεκάδες νεκροί, σοκάρουν οι μαρτυρίες επιζώντων (Videos/ Photos)

rosiko-ypourgeio-amunas-234
ΚΟΣΜΟΣ

Αποδείξεις για την ουκρανική επίθεση στην οικία του Πούτιν παραδίδει η Ρωσία στις ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

agrotes-mploka-2
ΕΛΛΑΔΑ

Τα ρίχνει στο... ΚΚΕ αγροτοσυνδικαλιστής που θέλει διάλογο με την κυβέρνηση - Σαν κομήτες εμφανίζονται και εξυπηρετούν κυβερνητικά συμφέροντα, απαντά η Επιτροπή Μπλόκων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 16:45
kran-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που ξεσπά η φωτιά

Untitled-design
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά στην… κατάψυξη – Ποιες περιοχές «ντύθηκαν στα λευκά» (Photos/Videos)

pao_osfp_euroleague_0101_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroLeague: Η ώρα έναρξης και οι διαιτητές του αυριανού ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

1 / 3