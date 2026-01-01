Tηλεόραση: Τι φέρνει η νέα χρονιά στην prime time – Οι …παλιοί γνώριμοι και τα νέα formats

Ποδαρικό με νέα formats, ριάλιτι και …παλιούς γνώριμους κάνουν τα κανάλια τη νέα χρονιά.

Ο ΣΚΑΪ μπαίνει δυναμικά στη μάχη της τηλεθέασης το 2026, με την επιστροφή του Survivor που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου.

Λίγες ημέρες αργότερα, το κανάλι του Φαλήρου ρίχνει στη μάχη και το νέο μουσικό format Beat My Guest, ένα φρέσκο concept χωρίς κλασικό παρουσιαστή.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το STAR, που επιστρέφει με το αγαπημένο MasterChef, ενώ παράλληλα ενισχύει το πρόγραμμά του με το The 1% Club, ένα format που έχει κάνει ιδαίτερη επιτυχία στο εξωτερικό.

Οι επιστροφές που θα συζητηθούν

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και το Just the 2 of Us, με τον Νίκο Κοκλώνη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του μουσικού σόου «τέλος Γενάρη, αρχές Φεβρουαρίου».

Ο ANT1 επενδύει δυναμικά στο κομμάτι της ψυχαγωγίας, φέρνοντας πίσω τη Ζέτα Μακρυπούλια με το νέο πρότζεκτ Moments of your Life, ένα show υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζει προσωπικές ιστορίες και δυνατές στιγμές.

Την ίδια ώρα, ο σταθμός επαναφέρει αγαπημένες τηλεοπτικές φόρμες όπως το Extreme Home Makeover με τον Σπύρο Σούλη και το Flat Hunters, ένα format που ακολουθεί υποψήφιους αγοραστές στην αναζήτηση του ιδανικού σπιτιού.

