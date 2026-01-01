Τηλεθέαση Τετάρτης: «Άχαστοι» και στο ρεβιγιόν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

Δεν έχει αντίπαλο «Το Σόι Σου»! Η αγαπημένη σειρά του ALPHA πήρε την ψήφο εμπιστοσύνης των τηλεθεατών και στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν συγκεντρώνοντας 16,7%.

Ακολούθησε το επετειακό επεισόδιο της σειράς «Στο Παρά Πέντε», το οποίο συγκέντρωσε 15,3% και στην τρίτη θέση βρέθηκε το εορταστικό The Voice με 12,6%, ενώ το φαντασμαγορικό πάρτι στο Open με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου κατέγραψε 11%.

