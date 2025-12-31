Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα – Θέλω να σας ανακοινώσω κάτι…» (Video)

Απάντηση στις φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί από την τηλεόραση θέλησε να δώσει ο Γιώργος Λιάγκας, βάζοντας ένα τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό για το τηλεοπτικό του μέλλον.

Εμφανώς ενοχλημένος, ο παρουσιαστής τόνισε ότι έπειτα από τόσα χρόνια επαγγελματικής πορείας είναι σε θέση να αποφασίσει ο ίδιος τη στιγμή που θα αποχωρήσει από τα τηλεοπτικά δρώμενα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν θα γίνει επειδή το γράφουν και το επιθυμούν κάποιοι, τόνισε.

«Κάνω αυτή τη δουλειά 28 χρόνια. Κάθε χρόνο, είτε πάω καλά είτε μέτρια είτε άσχημα, κόβομαι (σ.σ. από τα δημοσιεύματα). 28 χρόνια μπαστάκας εδώ είμαι. Κάποια στιγμή θα φύγω, θα αποφασίσω εγώ πότε θα φύγω. Θέλω να σας πω κάτι, να το ανακοινώσω. Θέλω να έχω αποφασίσει εγώ για τον εαυτό μου να φύγω. Να μη με διώξουν. Όταν αντιληφθώ ότι έχει κλείσει ο κύκλος της τηλεόρασης, θα το κάνω μόνος μου. Δεν θα περιμένω από κανέναν να μου πει “δεν σε θέλουμε”. Μέχρι τώρα δεν έχει κλείσει και δόξα τω Θεώ ξέρω ότι έχω προτάσεις. Σας το λέω για να μην γράφετε στο τέλος της χρονιάς ότι κοβόμαστε. Δεν κοβόμαστε. Κάποια στιγμή θα κλείσω. Μπορεί να είναι τώρα, μπορεί να είναι σε δέκα χρόνια. Θα το αποφασίσω εγώ. Αν κάτι έχω καταφέρει να χτίσω 28 χρόνια που κάνω τηλεόραση, είναι να αποφασίζω εγώ για το τι θα κάνω και πότε θα σταματήσω. Οπότε γράψτε και πείτε ό,τι θέλετε. Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα» ανέφερε, εμφανώς αναστατωμένος.

