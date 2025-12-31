search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 14:35
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.12.2025 11:07

Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα – Θέλω να σας ανακοινώσω κάτι…» (Video)

31.12.2025 11:07
liagkas-new

Απάντηση στις φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί από την τηλεόραση θέλησε να δώσει ο Γιώργος Λιάγκας, βάζοντας ένα τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό για το τηλεοπτικό του μέλλον.

Εμφανώς ενοχλημένος, ο παρουσιαστής τόνισε ότι έπειτα από τόσα χρόνια επαγγελματικής πορείας είναι σε θέση να αποφασίσει ο ίδιος τη στιγμή που θα αποχωρήσει από τα τηλεοπτικά δρώμενα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν θα γίνει επειδή το γράφουν και το επιθυμούν κάποιοι, τόνισε.

«Κάνω αυτή τη δουλειά 28 χρόνια. Κάθε χρόνο, είτε πάω καλά είτε μέτρια είτε άσχημα, κόβομαι (σ.σ. από τα δημοσιεύματα). 28 χρόνια μπαστάκας εδώ είμαι. Κάποια στιγμή θα φύγω, θα αποφασίσω εγώ πότε θα φύγω. Θέλω να σας πω κάτι, να το ανακοινώσω. Θέλω να έχω αποφασίσει εγώ για τον εαυτό μου να φύγω. Να μη με διώξουν. Όταν αντιληφθώ ότι έχει κλείσει ο κύκλος της τηλεόρασης, θα το κάνω μόνος μου. Δεν θα περιμένω από κανέναν να μου πει “δεν σε θέλουμε”. Μέχρι τώρα δεν έχει κλείσει και δόξα τω Θεώ ξέρω ότι έχω προτάσεις. Σας το λέω για να μην γράφετε στο τέλος της χρονιάς ότι κοβόμαστε. Δεν κοβόμαστε. Κάποια στιγμή θα κλείσω. Μπορεί να είναι τώρα, μπορεί να είναι σε δέκα χρόνια. Θα το αποφασίσω εγώ. Αν κάτι έχω καταφέρει να χτίσω 28 χρόνια που κάνω τηλεόραση, είναι να αποφασίζω εγώ για το τι θα κάνω και πότε θα σταματήσω. Οπότε γράψτε και πείτε ό,τι θέλετε. Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα» ανέφερε, εμφανώς αναστατωμένος.

Διαβάστε επίσης:

Finos Film: Αποχαιρετά το 2025 με ένα κινηματογραφικό ημερολόγιο

Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν με ένα special επεισόδιο του «The Voice» (Video)

Stranger Things 5: Αυτό είναι το τρέιλερ του επικού φινάλε – Πότε θα προβληθεί στην Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
egnatia
ADVERTORIAL

Υπερταμείο/Growthfund: Οικονομικό κλείσιμο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύμβαση παραχώρηση της Εγνατίας Οδού

agrotes-ai-vasilis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ρεβεγιόν… στα μπλόκα για τους αγρότες – Την Κυριακή η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα

tsoykalas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Δεν περίμεναν ότι θα κερδίσω και έχασαν την ψυχραιμία τους» – Τι είπε ο Έλληνας kickboxer που δέχτηκε άγρια επίθεση στη Σερβία (Video)

tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους

michael_schumacher
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μικάελ Σουμάχερ: To συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του, 12 χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kabouri-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της - «Είναι μια νέα συνθήκη, δεν μου αρέσει να το συζητώ δημοσίως» (Video)

enfia_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στην «ανάσα» μεταξύ των δόσεων: Πώς ο ΕΝΦΙΑ του 2026 γίνεται μόνιμο μηνιαίο έξοδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 14:35
egnatia
ADVERTORIAL

Υπερταμείο/Growthfund: Οικονομικό κλείσιμο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύμβαση παραχώρηση της Εγνατίας Οδού

agrotes-ai-vasilis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ρεβεγιόν… στα μπλόκα για τους αγρότες – Την Κυριακή η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα

tsoykalas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Δεν περίμεναν ότι θα κερδίσω και έχασαν την ψυχραιμία τους» – Τι είπε ο Έλληνας kickboxer που δέχτηκε άγρια επίθεση στη Σερβία (Video)

1 / 3