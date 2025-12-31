search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 11:02
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.12.2025 10:29

Finos Film: Αποχαιρετά το 2025 με ένα κινηματογραφικό ημερολόγιο

31.12.2025 10:29
finos-film-new

«Αντίο» στη χρονιά που φεύγει «λέει» η Φίνος Φιλμ μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Στο βίντεο, κάθε μήνας της χρονιάς «ντύνεται» με σκηνές από εμβληματικές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όπως Το Δόλωμα, Ορατότης Μηδέν και Η Παριζιάνα.

Στη λεζάντα που συνοδεύει το κινηματογραφικό ημερολόγιο, η Φίνος Φιλμ κάνει έναν σύντομο απολογισμό της χρονιάς που φεύγει και απευθύνει ευχές για το 2026.

Απλά απολαυστικό!

Διαβάστε επίσης:

Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν με ένα special επεισόδιο του «The Voice» (Video)

Stranger Things 5: Αυτό είναι το τρέιλερ του επικού φινάλε – Πότε θα προβληθεί στην Ελλάδα

«Emily in Paris»: Η Lily Collins γιορτάζει την παγκόσμια επιτυχία της σειράς με το πιο εμβληματικό look της σεζόν (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sinthesi_takis3112
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2025: Η Γεωπολιτική της Συναλλαγής και η Εποχή της Εύθραυστης Προσαρμογής – Πόσο (μας) άλλαξε η χρόνια που φεύγει

pirosvestiki_2001_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε βυτιοφόρο στον Λαγκαδά, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών

aeroplano-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο λόγω αδιαθεσίας επιβάτη

finos-film-new
MEDIA

Finos Film: Αποχαιρετά το 2025 με ένα κινηματογραφικό ημερολόγιο

enoikia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπάλωμα με επιστροφή ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kabouri-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της - «Είναι μια νέα συνθήκη, δεν μου αρέσει να το συζητώ δημοσίως» (Video)

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 10:59
sinthesi_takis3112
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2025: Η Γεωπολιτική της Συναλλαγής και η Εποχή της Εύθραυστης Προσαρμογής – Πόσο (μας) άλλαξε η χρόνια που φεύγει

pirosvestiki_2001_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε βυτιοφόρο στον Λαγκαδά, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών

aeroplano-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο λόγω αδιαθεσίας επιβάτη

1 / 3