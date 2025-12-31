Finos Film: Αποχαιρετά το 2025 με ένα κινηματογραφικό ημερολόγιο

«Αντίο» στη χρονιά που φεύγει «λέει» η Φίνος Φιλμ μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Στο βίντεο, κάθε μήνας της χρονιάς «ντύνεται» με σκηνές από εμβληματικές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όπως Το Δόλωμα, Ορατότης Μηδέν και Η Παριζιάνα.

Στη λεζάντα που συνοδεύει το κινηματογραφικό ημερολόγιο, η Φίνος Φιλμ κάνει έναν σύντομο απολογισμό της χρονιάς που φεύγει και απευθύνει ευχές για το 2026.

Απλά απολαυστικό!

