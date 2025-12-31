Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν με ένα special επεισόδιο του «The Voice» (Video)

Με ένα special επεισόδιο του «The Voice of Greece» κάνει ποδαρικό στο 2026 το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Απόψε, Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 21.00, ο Γιώργος Καπουτζίδης καλωσορίζει τους coaches Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και, στη θέση της Έλενας Παπαρίζου, τον Κωστή Μαραβέγια και όλοι μαζί (ξανά) ζουν την εμπειρία μιας Special Blind Audition, με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Δεκαπέντε ξεχωριστά acts από πολύ ταλαντούχους και αγαπημένους ανθρώπους, που αφήνουν για λίγο τον γνώριμο ρόλο τους και ανεβαίνουν στη σκηνή με ένα και μοναδικό στόχο. Να γυρίσουν τις τέσσερις καρέκλες.

Αυτοί είναι – με αλφαβητικά σειρά – οι: Γρηγόρης Βαλτινός, Όλγα Βασδέκη, Λένα Δροσάκη, Βίκυ Καγιά, Φάνης Λαμπρόπουλος, Μιχάλης Μαρίνος, Δανάη Μπάρκα, Άση Μπήλιου, Δάφνη Μπόκοτα, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Φώτης Σεργουλόπουλος, Δημοσθένης Ταμπάκος, Κώστας Τσουρός, Χρήστος Φερεντίνος και σε ένα μοναδικό ντουέτο οι Μαρία Αναστασοπούλου-Δημήτρης Πανόπουλος.

Ποιοι θα αναδείξουν ένα ακόμα ταλέντο τους, πείθοντας τους coaches πως αξίζει να τους διεκδικήσουν στην ομάδα τους; Ποιοι coaches θα πατήσουν περισσότερο το button του block και ποιοι θα κερδίσουν την «εύνοια» του παρουσιαστή, κάνοντας… unblock; Το πιο βασικό ερώτημα όμως είναι ένα: Ποιος θα ανακηρυχθεί νικητής της βραδιάς;

