31.12.2025 09:49

Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν με ένα special επεισόδιο του «The Voice» (Video)

31.12.2025 09:49
the-voice-new

Με ένα special επεισόδιο του «The Voice of Greece» κάνει ποδαρικό στο 2026 το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Απόψε, Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 21.00, ο Γιώργος Καπουτζίδης καλωσορίζει τους coaches Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και, στη θέση της Έλενας Παπαρίζου, τον Κωστή Μαραβέγια και όλοι μαζί (ξανά) ζουν την εμπειρία μιας Special Blind Audition, με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Δεκαπέντε ξεχωριστά acts από πολύ ταλαντούχους και αγαπημένους ανθρώπους, που αφήνουν για λίγο τον γνώριμο ρόλο τους και ανεβαίνουν στη σκηνή με ένα και μοναδικό στόχο. Να γυρίσουν τις τέσσερις καρέκλες.

Αυτοί είναι – με αλφαβητικά σειρά – οι: Γρηγόρης Βαλτινός, Όλγα Βασδέκη, Λένα Δροσάκη, Βίκυ Καγιά, Φάνης Λαμπρόπουλος, Μιχάλης Μαρίνος, Δανάη Μπάρκα, Άση Μπήλιου, Δάφνη Μπόκοτα, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Φώτης Σεργουλόπουλος, Δημοσθένης Ταμπάκος, Κώστας Τσουρός, Χρήστος Φερεντίνος και σε ένα μοναδικό ντουέτο οι Μαρία Αναστασοπούλου-Δημήτρης Πανόπουλος.

Ποιοι θα αναδείξουν ένα ακόμα ταλέντο τους, πείθοντας τους coaches πως αξίζει να τους διεκδικήσουν στην ομάδα τους; Ποιοι coaches θα πατήσουν περισσότερο το button του block και ποιοι θα κερδίσουν την «εύνοια» του παρουσιαστή, κάνοντας… unblock; Το πιο βασικό ερώτημα όμως είναι ένα: Ποιος θα ανακηρυχθεί νικητής της βραδιάς;

aeroplano-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο λόγω αδιαθεσίας επιβάτη

finos-film-new
MEDIA

Finos Film: Αποχαιρετά το 2025 με ένα κινηματογραφικό ημερολόγιο

enoikia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπάλωμα με επιστροφή ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας

DENDIAS_
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δένδιας: Το 2026 θα μας βρει στη μέση μιας μεγάλης προσπάθειας

sabrina carpenter
LIFESTYLE

Σαμπρίνα Κάρπεντερ: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά τουλάχιστον δεν γύρισα στον πρώην μου»

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kabouri-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της - «Είναι μια νέα συνθήκη, δεν μου αρέσει να το συζητώ δημοσίως» (Video)

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

