Τηλεθέαση: «Μάχη» στην πρωινή ζώνη – Ποιος αποχαιρέτησε τη χρονιά από την κορυφή

Με εορταστικό κλίμα και ανάλαφρη θεματολογία αποχαιρέτησαν οι εκπομπές της πρωινής ζώνης το 2025, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με το τηλεοπτικό κοινό να έχει να επιλέξει από ενημέρωση μέχρι ψυχαγωγία ή ακόμα και ταινίες για όλη την οικογένεια στην εκπνοή του χρόνου.
Το τηλεοπτικό τοπίο είχε, λοιπόν, απ’ όλα, ωστόσο, νικητής ήταν ένας και με σαφές προβάδισμα. Ο λόγος για το Πρωινό που βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης με 14,3% κλείνοντας τη χρονιά στην πρώτη θέση.
Ακολούθησε το Buongiorno με 12,6%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκαν και οι «Αταίριαστοι» με 11,3%, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία και η «Super Κατερίνα» με 11,1%.
