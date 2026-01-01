search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 12:25
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.01.2026 10:55

Τηλεθέαση: «Μάχη» στην πρωινή ζώνη – Ποιος αποχαιρέτησε τη χρονιά από την κορυφή

01.01.2026 10:55
proinadika-new

Με εορταστικό κλίμα και ανάλαφρη θεματολογία αποχαιρέτησαν οι εκπομπές της πρωινής ζώνης το 2025, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με το τηλεοπτικό κοινό να έχει να επιλέξει από ενημέρωση μέχρι ψυχαγωγία ή ακόμα και ταινίες για όλη την οικογένεια στην εκπνοή του χρόνου.

Το τηλεοπτικό τοπίο είχε, λοιπόν, απ’ όλα, ωστόσο, νικητής ήταν ένας και με σαφές προβάδισμα. Ο λόγος για το Πρωινό που βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης με 14,3% κλείνοντας τη χρονιά στην πρώτη θέση.

Ακολούθησε το Buongiorno με 12,6%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκαν και οι «Αταίριαστοι» με 11,3%, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία και η «Super Κατερίνα» με 11,1%.

Διαβάστε επίσης:

ΔΟΔ: 128 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος το 2025

Ματωμένη Πρωτοχρονιά στη Γερμανία – Νεκροί δύο 18χρονοι από πυροτεχνήματα

Ο πλανήτης υποδέχθηκε το νέο έτος – Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
odigisi-alkool
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Λαμία: Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε 5 παρκαρισμένα Ι.Χ. και έφυγε

kapoutzidis-valtinos-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Βαλτινός: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Καπουτζίδη – «Σε πήρα για να με συγχαρείς» (Video)

saoudiki_aravia
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Νέο θλιβερό ρεκόρ με 356 εκτελέσεις το 2025

attiki-odos-diodia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ακριβότερα από σήμερα τα διόδια σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους – Δείτε τις νέες χρεώσεις

moro_1012_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το πρώτο μωρό του έτους στα Χανιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

serres-exafanisi-purosbestiki-dioikitis
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη - «Ψάχνουμε στα τυφλά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 12:22
odigisi-alkool
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Λαμία: Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε 5 παρκαρισμένα Ι.Χ. και έφυγε

kapoutzidis-valtinos-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Βαλτινός: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Καπουτζίδη – «Σε πήρα για να με συγχαρείς» (Video)

saoudiki_aravia
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Νέο θλιβερό ρεκόρ με 356 εκτελέσεις το 2025

1 / 3