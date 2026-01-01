search
01.01.2026 07:13

Ματωμένη Πρωτοχρονιά στη Γερμανία – Νεκροί δύο 18χρονοι από πυροτεχνήματα

01.01.2026 07:13
fireworks

Δυο δεκαοκτάχρονοι έχασαν τη ζωή τους, υπέκυψαν σε τραύματα που υπέστησαν τα πρόσωπά τους κατά τη διάρκεια ρίψεων πυροτεχνημάτων στη γερμανική πόλη Μπίλεφελτ, ανακοίνωσε η αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τα δυστυχήματα έγιναν την παραμονή της πρωτοχρονιάς σε διαφορετικές τοποθεσίες της πόλης αυτής, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (δυτικά).

Ο ένας από τους δυο εφήβους πέθανε επιτόπου στη συνοικία Μπάουμχαϊντε. Ο δεύτερος, που τραυματίστηκε στη συνοικία Μπράκε, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες και στα δυο δυστυχήματα και δεν προέκυψε ευθύνη κανενός άλλου πέρα από τους νεαρούς.

Παράλληλα, 14χρονος έχασε το αριστερό του χέρι στη Ρέντελιχ, κοντά στην πόλη Ρόστοκ (βορειοανατολικά), εξαιτίας έκρηξης πυροτεχνήματος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στο Βερολίνο, πέντε άνθρωποι εισήχθησαν σε νοσοκομείο με τραύματα εξαιτίας πυροτεχνημάτων ως τις 22:30 (23:30 ώρα Ελλάδας). Δύο βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση.

Στη Λειψία, 16χρονη έχασε το μικρό δάχτυλο και μέρος του παράμεσου όταν προσπάθησε να ανάψει αυτοσχέδιο πυροτέχνημα, κατά την αστυνομία.

Η χρήση πυροτεχνημάτων επιτρέπεται μόνο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και την Πρωτοχρονιά στη Γερμανία.

Είναι συχνοί οι τραυματισμοί, ενίοτε θανάσιμοι, κατά τον χειρισμό πυροτεχνικών ειδών, καθώς τα αυτοσχέδια, παράνομα πυροτεχνήματα περιέχουν ενίοτε ισχυρές εκρηκτικές ύλες και είναι εξαιρετικά επικίνδυνα.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2025, έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι σε παρόμοια συμβάντα.

Σύμφωνα με ανάλυση της ασφαλιστικής εταιρείας AOK, οι εισαγωγές σε νοσοκομεία τραυματιών εξαιτίας ατυχημάτων οφειλόμενων σε πυροτεχνήματα τα τελευταία δέκα χρόνια την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και την Πρωτοχρονιά είναι κατά μέσον όρο 530, αριθμός 2,6 φορές μεγαλύτερος από ότι οποιαδήποτε εργάσιμη και 4,4 φορές από οποιοδήποτε φυσιολογικό σαββατοκύριακο.

Κάθε χρόνο, ειδικοί σε ιατρικά θέματα, αστυνομικοί, οικολόγοι και υπερασπιστές των ζώων καλούν να απαγορευτούν οι πωλήσεις πυροτεχνημάτων και πυροτεχνικών υλικών.

1 / 3