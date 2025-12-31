search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 22:58
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.12.2025 22:06

«Να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας», τόνισε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Μακρόν

31.12.2025 22:06
emanuel-macron

Ο Εμανουέλ Μακρόν, στο καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου της Γαλλίας προς τους πολίτες της χώρας, επισήμανε τους γεωπολιτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η Γαλλία κρατάει».

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι το 2026 θα είναι «μία χρήσιμη χρόνια» και ότι ο ίδιος θα παραμείνει στη θέση του ως το 2027 επαγρυπνώντας ώστε οι προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τότε να πραγματοποιηθούν «χωρίς καμιά εξωτερική παρέμβαση».

Καταλήγοντας ο Γάλλος πρόεδρος ευχήθηκε για το 2026 η Γαλλία να παραμείνει ενωμένη «διότι η ιστορία μας έχει αποδείξει ότι μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο».

Ευχήθηκε, επίσης, «δύναμη και ανεξαρτησία» επισημαίνοντας πως «σε μία περίοδο που το δίκαιο του ισχυρότερου τείνει να επικρατήσει και η Ευρώπη δέχεται χτυπήματα από παντού, θα πρέπει να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας».

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ μπέρδεψε ένα ισραηλινό γεράκι με τον αμερικανικό φαλακρό αετό, καταγγέλλοντας «τη ζημιά από τις ανεμογεννήτριες»

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνομιλίες αξιωματούχων των ΗΠΑ με συμβούλους εθνικής ασφάλειας δυτικών χωρών

Ο πλανήτης υποδέχεται το 2026 – Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο – live

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
irakleio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πτώσεις δέντρων στο Ηράκλειο από ολιγόλεπτη καταιγίδα (Photos)

french-alps
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός σκοτώθηκε κάνοντας σκι στις γαλλικές Άλπεις – Σύλληψη του εκπαιδευτή του που βρέθηκε θετικός σε ναρκωτικά

emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

«Να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας», τόνισε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Μακρόν

thessaloniki-kokaini-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης

trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μπέρδεψε ένα ισραηλινό γεράκι με τον αμερικανικό φαλακρό αετό, καταγγέλλοντας «τη ζημιά από τις ανεμογεννήτριες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

enfia_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στην «ανάσα» μεταξύ των δόσεων: Πώς ο ΕΝΦΙΑ του 2026 γίνεται μόνιμο μηνιαίο έξοδο

serres-exafanisi-purosbestiki-dioikitis
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη - «Ψάχνουμε στα τυφλά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 22:52
irakleio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πτώσεις δέντρων στο Ηράκλειο από ολιγόλεπτη καταιγίδα (Photos)

french-alps
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός σκοτώθηκε κάνοντας σκι στις γαλλικές Άλπεις – Σύλληψη του εκπαιδευτή του που βρέθηκε θετικός σε ναρκωτικά

emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

«Να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας», τόνισε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Μακρόν

1 / 3