«Να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας», τόνισε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν, στο καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου της Γαλλίας προς τους πολίτες της χώρας, επισήμανε τους γεωπολιτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η Γαλλία κρατάει».

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι το 2026 θα είναι «μία χρήσιμη χρόνια» και ότι ο ίδιος θα παραμείνει στη θέση του ως το 2027 επαγρυπνώντας ώστε οι προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τότε να πραγματοποιηθούν «χωρίς καμιά εξωτερική παρέμβαση».

Καταλήγοντας ο Γάλλος πρόεδρος ευχήθηκε για το 2026 η Γαλλία να παραμείνει ενωμένη «διότι η ιστορία μας έχει αποδείξει ότι μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο».

Ευχήθηκε, επίσης, «δύναμη και ανεξαρτησία» επισημαίνοντας πως «σε μία περίοδο που το δίκαιο του ισχυρότερου τείνει να επικρατήσει και η Ευρώπη δέχεται χτυπήματα από παντού, θα πρέπει να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας».

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ μπέρδεψε ένα ισραηλινό γεράκι με τον αμερικανικό φαλακρό αετό, καταγγέλλοντας «τη ζημιά από τις ανεμογεννήτριες»

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνομιλίες αξιωματούχων των ΗΠΑ με συμβούλους εθνικής ασφάλειας δυτικών χωρών

Ο πλανήτης υποδέχεται το 2026 – Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο – live