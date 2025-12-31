search
31.12.2025 21:17

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνομιλίες αξιωματούχων των ΗΠΑ με συμβούλους εθνικής ασφάλειας δυτικών χωρών

31.12.2025 21:17
witkoff 6654- new

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τον επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών, Ρουστέμ Ουμέροφ, και τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, με τους οποίους συζήτησαν τα επόμενα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

«Επικεντρωθήκαμε στο πώς να προχωρήσουμε τις συνομιλίες με πρακτικό τρόπο εκ μέρους της ειρηνευτικής διαδικασίας του προέδρου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης των εγγυήσεων ασφαλείας και της ανάπτυξης αποτελεσματικών μηχανισμών για την αποφυγή συγκρούσεων για να βοηθήσουμε να τερματιστεί ο πόλεμος και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσει», ανέφερε ο Γουίτκοφ σε ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Στις συνομιλίες αυτές συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ουμέροφ από την πλευρά του είπε ότι οι επαφές θα συνεχιστούν με τη νέα χρονιά ώστε να ληφθούν «χειροπιαστές αποφάσεις».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ανακοινώσει χθες ότι οι σύμβουλοι ασφαλείας της Συμμαχίας των Προθύμων, των χωρών που στηρίζουν το Κίεβο, θα συναντηθούν το Σάββατο στην Ουκρανία. Οι ηγέτες των χωρών αυτών θα συνεδριάσουν κατόπιν στη Γαλλία, στις 6 Ιανουαρίου.

french-alps
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός σκοτώθηκε κάνοντας σκι στις γαλλικές Άλπεις – Σύλληψη του εκπαιδευτή του που βρέθηκε θετικός σε ναρκωτικά

emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

«Να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας», τόνισε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Μακρόν

thessaloniki-kokaini-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης

trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μπέρδεψε ένα ισραηλινό γεράκι με τον αμερικανικό φαλακρό αετό, καταγγέλλοντας «τη ζημιά από τις ανεμογεννήτριες»

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στους Αγίους Θεοδώρους – 58χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

enfia_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στην «ανάσα» μεταξύ των δόσεων: Πώς ο ΕΝΦΙΑ του 2026 γίνεται μόνιμο μηνιαίο έξοδο

serres-exafanisi-purosbestiki-dioikitis
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη - «Ψάχνουμε στα τυφλά»

