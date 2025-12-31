Φινλανδία: Κατασχέθηκε πλοίο ως ύποπτο για την πρόκληση βλάβης σε υποθαλάσσιο καλώδιο – Υπό κράτηση 14 μέλη του πληρώματος

Οι φινλανδικές αρχές επιβιβάστηκαν και συνέλαβαν ένα φορτηγό πλοίο με την ονομασία Fitburg, που θεωρήθηκε ύποπτο για πρόκληση βλάβης σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική, ανακοίνωσε η φινλανδική αστυνομία.

Δεκατέσσερα μέλη του πληρώματος του πλοίου τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση.

Το πλοίο έπλεε υπό σημαία Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας και κατευθυνόταν προς τη Χάιφα του Ισραήλ, δήλωσε η φινλανδική ακτοφυλακή.

Finnish authorities have seized the cargo vessel Fitburg off the coast of Porkkala in connection with damage to an undersea data cable between Helsinki and Tallinn. The vessel departed Saint Petersburg on December 30… pic.twitter.com/ihtJpkZVlW — MarineTraffic (@MarineTraffic) December 31, 2025

