Φινλανδία: Κατασχέθηκε πλοίο ως ύποπτο για την πρόκληση βλάβης σε υποθαλάσσιο καλώδιο – Υπό κράτηση 14 μέλη του πληρώματος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι φινλανδικές αρχές επιβιβάστηκαν και συνέλαβαν ένα φορτηγό πλοίο με την ονομασία Fitburg, που θεωρήθηκε ύποπτο για πρόκληση βλάβης σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική, ανακοίνωσε η φινλανδική αστυνομία.
Δεκατέσσερα μέλη του πληρώματος του πλοίου τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση.
Το πλοίο έπλεε υπό σημαία Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας και κατευθυνόταν προς τη Χάιφα του Ισραήλ, δήλωσε η φινλανδική ακτοφυλακή.
Διαβάστε επίσης:
Ο πλανήτης υποδέχεται το 2026 – Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο
Ισραήλ: Καταδίκες από ΟΗΕ, ΕΕ και ΜΚΟ για την απαγόρευση πρόσβασης 37 ΜΚΟ στη Γάζα
Τέταρτη μέρα διαδηλώσεων στο Ιράν κατά της ακρίβειας – Στόχος επίθεσης έγινε κυβερνητικό κτίριο (videos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.