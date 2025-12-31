search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 22:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.12.2025 20:10

Φινλανδία: Κατασχέθηκε πλοίο ως ύποπτο για την πρόκληση βλάβης σε υποθαλάσσιο καλώδιο – Υπό κράτηση 14 μέλη του πληρώματος

31.12.2025 20:10
fitburg1

Οι φινλανδικές αρχές επιβιβάστηκαν και συνέλαβαν ένα φορτηγό πλοίο με την ονομασία Fitburg, που θεωρήθηκε ύποπτο για πρόκληση βλάβης σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική, ανακοίνωσε η φινλανδική αστυνομία.

Δεκατέσσερα μέλη του πληρώματος του πλοίου τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση.

Το πλοίο έπλεε υπό σημαία Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας και κατευθυνόταν προς τη Χάιφα του Ισραήλ, δήλωσε η φινλανδική ακτοφυλακή.

Διαβάστε επίσης:

Ο πλανήτης υποδέχεται το 2026 – Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο

Ισραήλ: Καταδίκες από ΟΗΕ, ΕΕ και ΜΚΟ για την απαγόρευση πρόσβασης 37 ΜΚΟ στη Γάζα

Τέταρτη μέρα διαδηλώσεων στο Ιράν κατά της ακρίβειας – Στόχος επίθεσης έγινε κυβερνητικό κτίριο (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

«Να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας», τόνισε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Μακρόν

thessaloniki-kokaini-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης

trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μπέρδεψε ένα ισραηλινό γεράκι με τον αμερικανικό φαλακρό αετό, καταγγέλλοντας «τη ζημιά από τις ανεμογεννήτριες»

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στους Αγίους Θεοδώρους – 58χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο

roumelioti-katsoulis
LIFESTYLE

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

enfia_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στην «ανάσα» μεταξύ των δόσεων: Πώς ο ΕΝΦΙΑ του 2026 γίνεται μόνιμο μηνιαίο έξοδο

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 22:06
emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

«Να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας», τόνισε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Μακρόν

thessaloniki-kokaini-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης

trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μπέρδεψε ένα ισραηλινό γεράκι με τον αμερικανικό φαλακρό αετό, καταγγέλλοντας «τη ζημιά από τις ανεμογεννήτριες»

1 / 3