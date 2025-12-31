Φινλανδία: Επιθεώρηση πλοίου ύποπτου για την πρόκληση βλάβης σε υποθαλάσσιο καλώδιο στον Κόλπο της Φινλανδίας

Οι αρχές της Φινλανδίας επιθεώρησαν πλοίο που θεωρείται ύποπτο για την πρόκληση βλάβης σε υποθαλάσσιο καλώδιο στον Κόλπο της Φινλανδίας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάντερ Στουμπ.

Οι χώρες της Βαλτικής βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από σειρά βλαβών στα καλώδια της ηλεκτροδότησης, στις τηλεπικοινωνιακές γραμμές και σε αγωγούς φυσικού αερίου που έχουν εμφανισθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

«Η Φινλανδία είναι προετοιμασμένη για απειλές ασφαλείας διαφόρων ειδών και απαντάμε σε αυτά όπως απαιτείται», έγραψε ο φινλανδός πρόεδρος στο Χ.

Διαβάστε επίσης:

Ολλανδία: Τέλος τα πυροτεχνήματα για την προστασία των ζώων

«Δεν θα ανεχτούμε ποτέ τετελεσμένα»: Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Ερντογάν με απειλές

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ: Ξεκινά έρευνα 5,2 εκατομμυρίων σελίδων της υπόθεσης Επσταϊν – Θα συνδράμουν 400 δικηγόροι