31.12.2025 14:42

Φινλανδία: Επιθεώρηση πλοίου ύποπτου για την πρόκληση βλάβης σε υποθαλάσσιο καλώδιο στον Κόλπο της Φινλανδίας

31.12.2025 14:42
finlandia

Οι αρχές της Φινλανδίας επιθεώρησαν πλοίο που θεωρείται ύποπτο για την πρόκληση βλάβης σε υποθαλάσσιο καλώδιο στον Κόλπο της Φινλανδίας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάντερ Στουμπ.

Οι χώρες της Βαλτικής βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από σειρά βλαβών στα καλώδια της ηλεκτροδότησης, στις τηλεπικοινωνιακές γραμμές και σε αγωγούς φυσικού αερίου που έχουν εμφανισθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

«Η Φινλανδία είναι προετοιμασμένη για απειλές ασφαλείας διαφόρων ειδών και απαντάμε σε αυτά όπως απαιτείται», έγραψε ο φινλανδός πρόεδρος στο Χ.

thilia aytoktonia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βρήκε τον αδερφό του απαγχονισμένο στο χωράφι – Δεύτερη αυτοκτονία μέσα σε λίγες ώρες

serres-exafanisi-purosbestiki-dioikitis
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη – «Ψάχνουμε στα τυφλά»

drone putin (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε σπίτι του Πούτιν: Συντρίμμια drone δείχνει η Μόσχα ως απόδειξη για Ουκρανική εμπλοκή – Αντιδράσεις από Κίεβο και Κάγια Κάλλας (Video)

finlandia
ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδία: Επιθεώρηση πλοίου ύποπτου για την πρόκληση βλάβης σε υποθαλάσσιο καλώδιο στον Κόλπο της Φινλανδίας

hionia polonia
ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Ουρές χιλιομέτρων σε αυτοκινητόδρομο λόγω ισχυρής χιονόπτωσης

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kabouri-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της - «Είναι μια νέα συνθήκη, δεν μου αρέσει να το συζητώ δημοσίως» (Video)

enfia_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στην «ανάσα» μεταξύ των δόσεων: Πώς ο ΕΝΦΙΑ του 2026 γίνεται μόνιμο μηνιαίο έξοδο

