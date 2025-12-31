Ολλανδία: Τέλος τα πυροτεχνήματα για την προστασία των ζώων

Από την Πρωτοχρονιά 2026/2027 και μετά, στην Ολλανδία οι ιδιώτες δεν θα μπορούν πλέον να αγοράζουν και να ρίχνουν πυροτεχνήματα.

Ο λόγος;

Κάθε χρόνο χιλιάδες κατοικίδια τρομοκρατούνται από τον εκκωφαντικό θόρυβο και τα έντονα φώτα, παθαίνουν πανικό, στρες, τραυματισμούς και πολλές φορές χάνονται. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άγρια ζώα, με πουλιά να εγκαταλείπουν φωλιές και ζώα να κινδυνεύουν.

Με την απαγόρευση αυτή, η Ολλανδία κάνει ένα τεράστιο βήμα για πιο ήρεμες και ασφαλείς γιορτές για τα ζώα, τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Αθόρυβα πυροτεχνήματα ήδη από το 2025 στον Δήμο Αθηναίων

Το 2025 για πρώτη φορά τα πυροτεχνήματα ήταν αθόρυβα, ώστε να μην ταραχθούν τα ζωάκια της πόλης, με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων.

Φέτος αναμένεται να τηρηθεί αυτή η παραλλαγή στην πρωτοχρονιάτικη παράδοση.

