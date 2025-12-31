Πρωτοχρονιά: Το Κιριμπάτι ήταν η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026 – Ποιες ακολουθούν (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η ατόλη Κιριμπάτι έγινε η πρώτη χώρα που υποδέχτηκε επίσημα το 2026.
Το Κιριμπάτι -γνωστό και ως Νησί των Χριστουγέννων- αποτελείται από 33 νησιά, ανήκει στην Ωκεανία και είναι η πρώτη χώρα που γιόρτασε το νέο έτος, στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος.
Από τις πρώτες περιοχές που υποδέχονται το νέο έτος είναι και η Σαμόα, ενώ ακολουθούν η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, με μεγάλες εκδηλώσεις και φωταγωγήσεις σε εμβληματικά σημεία.
Στη συνέχεια, η αλλαγή του χρόνου… «ταξιδεύει» προς την Ασία, με εκατομμύρια ανθρώπους να συγκεντρώνονται σε μεγαλουπόλεις όπως το Τόκιο, η Σεούλ και η Σιγκαπούρη.
Στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ιστορικά μνημεία και κεντρικές πλατείες φωτίζονται, ενώ παραδοσιακά έθιμα συνταιριάζουν με σύγχρονες γιορτές.
Η σκυτάλη περνά στην Αφρική και την Αμερική, όπου πόλεις όπως το Ρίο ντε Ζανέιρο, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες ετοιμάζονται να υποδεχθούν το νέο έτος με συναυλίες και εορταστικές εκδηλώσεις.
