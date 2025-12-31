search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 14:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.12.2025 12:19

Πρωτοχρονιά: Το Κιριμπάτι ήταν η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026 – Ποιες ακολουθούν (video)

31.12.2025 12:19
kiribati (1)

Η ατόλη Κιριμπάτι έγινε η πρώτη χώρα που υποδέχτηκε επίσημα το 2026.

Το Κιριμπάτι -γνωστό και ως Νησί των Χριστουγέννων- αποτελείται από 33 νησιά, ανήκει στην Ωκεανία και είναι η πρώτη χώρα που γιόρτασε το νέο έτος, στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος.

Από τις πρώτες περιοχές που υποδέχονται το νέο έτος είναι και η Σαμόα, ενώ ακολουθούν η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, με μεγάλες εκδηλώσεις και φωταγωγήσεις σε εμβληματικά σημεία.

Στη συνέχεια, η αλλαγή του χρόνου… «ταξιδεύει» προς την Ασία, με εκατομμύρια ανθρώπους να συγκεντρώνονται σε μεγαλουπόλεις όπως το Τόκιο, η Σεούλ και η Σιγκαπούρη.

Στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ιστορικά μνημεία και κεντρικές πλατείες φωτίζονται, ενώ παραδοσιακά έθιμα συνταιριάζουν με σύγχρονες γιορτές.

Η σκυτάλη περνά στην Αφρική και την Αμερική, όπου πόλεις όπως το Ρίο ντε Ζανέιρο, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες ετοιμάζονται να υποδεχθούν το νέο έτος με συναυλίες και εορταστικές εκδηλώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: «Στο τραπέζι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία»

Μπριζίτ Μπαρντό: Ανεπιθύμητος ο Μακρόν στην κηδεία της – Παρούσα η Μαρίν Λε Πεν

Τραυματισμός-σοκ 63χρονου στη Λευκωσία – Πήγε να βοηθήσει γυναίκα να παρκάρει και εγκλωβίστηκε ο λαιμός του στην πόρτα του ΙΧ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους

michael_schumacher
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μικάελ Σουμάχερ: To συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του, 12 χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα

avengersdoomsday_lob_mas_dsk_02
ΣΙΝΕΜΑ

«Avengers: Doomsday»: Κυκλοφόρησε το δεύτερο teaser της ταινίας με την επιστροφή του Thor και της Love (photo/videos)

NOSOKOMEIO_ARXEIO
ΥΓΕΙΑ

ΠΟΕΔΗΝ: «Ελλείψεις πνευμονολόγων, αντιικών φαρμάκων καιασφυξία στα νοσοκομεία από τις ιογενείς λοιμώξεις»

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kabouri-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της - «Είναι μια νέα συνθήκη, δεν μου αρέσει να το συζητώ δημοσίως» (Video)

enfia_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στην «ανάσα» μεταξύ των δόσεων: Πώς ο ΕΝΦΙΑ του 2026 γίνεται μόνιμο μηνιαίο έξοδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 14:16
tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους

michael_schumacher
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μικάελ Σουμάχερ: To συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του, 12 χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα

avengersdoomsday_lob_mas_dsk_02
ΣΙΝΕΜΑ

«Avengers: Doomsday»: Κυκλοφόρησε το δεύτερο teaser της ταινίας με την επιστροφή του Thor και της Love (photo/videos)

1 / 3