31.12.2025 09:34

Τραυματισμός-σοκ 63χρονου στη Λευκωσία – Πήγε να βοηθήσει γυναίκα να παρκάρει και εγκλωβίστηκε ο λαιμός του στην πόρτα του ΙΧ

31.12.2025 09:34
CAR_DOOR

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Λευκωσία χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ένας 63χρονος να νοσηλεύεται τώρα διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Ήταν γύρω στις 11:30 π.μ. σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος στη Λευκωσία, όταν ο 63χρονος φέρεται να προσφέρθηκε να βοηθήσει γυναίκα οδηγό, που προσπαθούσε να σταθμεύσει το όχημά της.

Στην προσπάθειά του να εισέλθει στο όχημά της, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτό εκκίνησε με αποτέλεσμα η ανοικτή πόρτα του οδηγού να κτυπήσει σε παρακείμενο όχημα και στην επιστροφή της, να εγκλωβίσει τον λαιμό του 63χρονου, αναφέρει ο «Φιλελεύθερος» της Κύπρου.

Ο 63χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διασωληνώθηκε και εισήχθη για νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

1 / 3