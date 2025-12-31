Ζελένσκι: «Στο τραπέζι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία»

Την αποκάλυψη ότι το Κίεβο συζητά με την Ουάσινγκτον μια πιθανή παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας έκανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Φυσικά, συζητάμε αυτό με τον πρόεδρο Τραμπ και με εκπροσώπους της συμμαχίας των Προθύμων. Το θέλουμε αυτό. Θα το θέλαμε αυτό. Αυτή θα ήταν μια ισχυρή θέση για τις εγγυήσεις ασφαλείας» δήλωσε την Τρίτη (30/12) στα μέσα ενημέρωσης σε συνομιλία μέσω WhatsApp σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ακόμη ότι ήταν πρόθυμος να συναντήσει τον Πούτιν παρά τη βαθιά έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης που υπογράμμισε τη Δευτέρα.

«Είπα στον πρόεδρο Τραμπ, στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε μορφή συνάντησης με τον Πούτιν. Δεν φοβάμαι καμία μορφή… Το κύριο πράγμα είναι οι Ρώσοι να μην φοβούνται».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή (28/12) ότι αυτός και ο Ζελένσκι ήταν «ίσως πολύ κοντά» σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παρέμεναν «ακανθώδη» εδαφικά ζητήματα. Ήταν πιο επιφυλακτικός από τον Ζελένσκι σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά είπε ότι είχαν ολοκληρώσει το 95% της πορείας προς μια τέτοια συμφωνία και ότι αναμένει από τις ευρωπαϊκές χώρες να «αναλάβουν ένα μεγάλο μέρος» αυτής της προσπάθειας με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία δήλωσε ότι η διαπραγματευτική της στάση θα σκληρύνει αφού κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιτέθηκε σε μία από τις ρωσικές προεδρικές κατοικίες του Πούτιν – ένας ισχυρισμός που το Κίεβο χαρακτήρισε αβάσιμο και αποσκοπούσε στην ακύρωση επίπονων ειρηνευτικών συνομιλιών.

Τη Δευτέρα (29/12) η Μόσχα ανακοίνωσε ότι το Κίεβο είχε στοχεύσει μια προεδρική κατοικία στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης μεγάλης εμβέλειας, τα οποία είπε ότι είχε αναχαιτίσει όλα.

Η απάντηση του Ζελένσκι στις κατηγορίες

«Αυτή η φερόμενη ιστορία για «επίθεση σε κατοικία» είναι μια πλήρης κατασκευή που αποσκοπεί στη δικαιολογία πρόσθετων επιθέσεων κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, καθώς και της άρνησης της ίδιας της Ρωσίας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου. Τυπικά ρωσικά ψέματα», τόνισε.

Στο Παρίσι, μια πηγή κοντά στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία βάση που να επιβεβαιώνει την κατηγορία της Μόσχας για επίθεση στην κατοικία του Πούτιν.

«Η Ουκρανία και οι εταίροι της είναι αφοσιωμένοι σε μια πορεία ειρήνης, ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας. Αυτό από μόνο του αποτελεί πράξη ανυπακοής στην ειρηνευτική ατζέντα του Προέδρου Τραμπ», ανέφερε η πηγή.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω την αναφερόμενη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν, αφού ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το έθεσε στον Τραμπ, ο οποίος τη Δευτέρα (29/12) δήλωσε ότι ενημερώθηκε για το θέμα από τον Πούτιν και ήταν θυμωμένος γι’ αυτό. Ερωτηθείς αν υπήρχαν στοιχεία για μια τέτοια επίθεση, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το μάθουμε».

