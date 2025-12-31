Μπριζίτ Μπαρντό: Ανεπιθύμητος ο Μακρόν στην κηδεία της – Παρούσα η Μαρίν Λε Πεν

Η Μαρίν Λε Πεν θα παραστεί στην κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό, την επόμενη εβδομάδα στο Σαιν-Τροπέ, όπου αντίθετα δεν θα μεταβεί ο Εμανουέλ Μακρόν.

Οπως αναφέρει η lefigaro.fr το Ελιζέ πρότεινε να οργανωθεί φόρος τιμής στην εμβληματική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου, Μπριζίτ Μπαρντό, αλλά η οικογένειά της δεν έδωσε συνέχεια. Το προεδρικό μέγαρο «είχε μια συνομιλία με την οικογένεια, με την πρόταση να αποδοθεί ένας φόρος τιμής, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση», ανέφερε στο AFP συνεργάτης του Μακρόν.

Μια τέτοια ενέργεια αντιστοιχεί σε ένα «ρεπουμπλικανικό έθιμο», υπογράμμισε η ίδια πηγή, υπενθυμίζοντας ότι οι φόροι τιμής «αποφασίζονται συστηματικά σε κοινή συμφωνία με τους οικείους του εκλιπόντος». Η ιδέα ενός εθνικού φόρου τιμής δίχασε την πολιτική σκηνή μετά την ανακοίνωση του θανάτου της ηθοποιού την Κυριακή, καθώς και μια έντονη δεξιά–αριστερή αντιπαράθεση. Ο Ερίκ Σιοτί, πρόεδρος της UDR, σύμμαχος του Εθνικού Συναγερμού με τον οποίο η Μπριζίτ Μπαρντό είχε στενή σχέση, στήριξε ένθερμα αυτή την πρόταση. Ωστόσο ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, αποτίοντας φόρο τιμής σε «μια εμβληματική ηθοποιό», εκτίμησε ότι οι εθνικοί φόροι τιμής απονέμονται για «εξαιρετικές υπηρεσίες προς το Έθνος» και ότι η καλλιτέχνις – η οποία έχει καταδικαστεί αρκετές φορές για ρατσιστικές και ομοφοβικές δηλώσεις – είχε «στρέψει την πλάτη στις δημοκρατικές αξίες».

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν θα παραστεί στην κηδεία, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου στο Σαιν-Τροπέ, σε στενό κύκλο. Ο αρχηγός του κράτους δεν είχε έτσι κι αλλιώς ιδιαίτερη εκτίμηση από την ηθοποιό, η οποία το 2023 του είχε στείλει μια σκληρή επιστολή κατηγορώντας τον για αδράνεια απέναντι στην κακοποίηση των ζώων. «Είμαι οργισμένη απέναντι στην αδράνειά σας, τη δειλία σας, την περιφρόνησή σας προς τους Γάλλους, οι οποίοι σας ανταποδίδουν δικαίως αυτή τη στάση», είχε γράψει μεταξύ άλλων.

Οι σχέσεις ήταν σαφώς θερμότερες με τη Μαρίν Λεπέν, η οποία έχει προσκληθεί στην κηδεία και θα παραστεί, όπως έκανε γνωστό το περιβάλλον της στο AFP. «Θα παραστεί σε προσωπικό και φιλικό πλαίσιο», διευκρινίστηκε. Ήδη κοντά στον πατέρα της, Ζαν-Μαρί Λεπέν, η Μπριζίτ Μπαρντό ήταν επί τρεις δεκαετίες παντρεμένη με έναν πρώην σύμβουλο του ιδρυτή του Εθνικού Μετώπου (πρώην RN), με τον οποίο μοιραζόταν τις απόψεις του για «την τρομακτική άνοδο της μετανάστευσης». Η συμπάθειά της προς το ακροδεξιό κόμμα την είχε οδηγήσει αργότερα να καλέσει τους δημάρχους να στηρίξουν την πρώτη προεδρική υποψηφιότητα της Μαρίν Λεπέν το 2012.

Μια «εξαιρετική γυναίκα», «απίστευτα γαλλίδα: ελεύθερη, αδάμαστη, ατόφια» σχολίασε την Κυριακή η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού μετά την ανακοίνωση του θανάτου της ηθοποιού. Πέρα από την πολιτική, οι δύο γυναίκες είχαν κοινό πάθος για τα ζώα – η μία μέσω του ιδρύματός της, η άλλη μέσω διπλώματος εκτροφέως γατών. Μάλιστα, το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό ανακοίνωσε ότι η κηδεία στον ναό της Παναγίας της Αναλήψεως στο Σαιν-Τροπέ θα μεταδοθεί σε μεγάλες οθόνες εξωτερικά, πριν ακολουθήσει ιδιωτική ταφή στο θαλάσσιο κοιμητήριο και στη συνέχεια «φόρος τιμής ανοικτός σε όλους τους κατοίκους του Τροπέ και τους θαυμαστές της».

«Εκείνη τη στιγμή, όλοι θα τη μνημονεύσουν και θα μοιραστούν τις ομορφότερες αναμνήσεις τους μαζί της. Θα είναι μια μεγάλη στιγμή συλλογικότητας, απλή, όπως ήταν και η ίδια», δήλωσε την Τρίτη η δήμαρχος του Σαιν-Τροπέ, Σιλβί Σιρί, σε συνέντευξή της στην τοπική εφημερίδα Var-Matin.

