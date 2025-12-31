search
ΚΟΣΜΟΣ

31.12.2025 13:20

«Δεν θα ανεχτούμε ποτέ τετελεσμένα»: Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Ερντογάν με απειλές

31.12.2025 13:20
erdogan 77- new

Πρωτοχρονιάτικες απειλές εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο βιντεοσκοπημένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του.

«Παρακολουθούμε στενά τις αυξανόμενες προκλήσεις και τις απειλές κατά των συμφερόντων της χώρας μας και του τουρκοκυπριακού λαού στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να είναι γνωστό ότι δεν θα ανεχτούμε ποτέ τετελεσμένα, κλοπές ή πειρατεία στη ‘’Γαλάζια Πατρίδα’’ μας» ανέφερε ο τούρκος πρόεδρος.

«Τιμώ τους ήρωές μας που έπεσαν ως μάρτυρες στον αγώνα μας ενάντια σε τρομοκρατικές οργανώσεις, εμπόρους ναρκωτικών και ληστές των πόλεων, καθώς και στη διασφάλιση της ασφάλειας και της επιβίωσης του κράτους μας. Εκ μέρους μου και του έθνους μου, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε κάθε έναν από τους βετεράνους μας που πλήρωσε ένα μεγάλο τίμημα για την ειρήνη και την ευημερία 86 εκατομμυρίων ανθρώπων», πρόσθεσε.

«Τον περασμένο χρόνο, σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις τόσο στη χώρα μας όσο και στον κόσμο. Παρά τις αυξανόμενες επιπτώσεις του πολέμου, της κρίσης και της έντασης στην περιοχή μας, η Τουρκία, υπό την ηγεσία αξιόπιστου και ικανού προσωπικού, συνεχίζει το ευλογημένο ταξίδι της με αυτοπεποίθηση. Βλέπουμε τα θετικά αποτελέσματα του οικονομικού προγράμματος που εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Ενώ η διαδικασία αποπληθωρισμού συνεχίζεται, τα αποθεματικά της Κεντρικής μας Τράπεζας ενισχύονται και επιταχύνουμε την παραγωγή, τις επενδύσεις, την απασχόληση και τις εξαγωγές. Σπάμε ρεκόρ σε πολλούς τομείς, από τον τουρισμό έως την αμυντική βιομηχανία», είπε κάνοντας τον απολογισμό του για τη χρονιά που φεύγει.

