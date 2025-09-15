Ο πρόεδρος της Φινλανδίας πήγε στα αποδυτήρια της Εθνικής ομάδας για να δώσει συγχαρητήρια

Ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ ταξίδεψε στη Ρίγα για να στηρίξει την εθνική ομάδα της πατρίδας του στον μικρό τελικό του Eurobasket, κόντρα στην Ελληνική ομάδα.

Η κάμερα εστίασε αρκετές φορές πάνω του και στο βλέμμα του έβλεπε κανείς ότι το… ζούσε σαν απλός φίλαθλος το παιχνίδι.

Οι παίκτες της εθνικής του λίγο έλειψε να ανατρέψουν το παιχνίδι, όμως τελικά δεν τα κατάφεραν και έτσι δεν μπόρεσαν να πάρουν το πρώτο τους μετάλλιο σε ένα Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο Στουμπ παρά την πίκρα του, πήγε στα αποδυτήρια της ομάδας της χώρας του, αλλά και στα αποδυτήρια της εθνικής μας ομάδας όπου την συνεχάρη για την νίκη της, δείγμα σεβασμού του Πρώτου πολίτη της Φινλανδίας ο οποίος τυγχάνει και λάτρης του αθλητισμού (έχει αγωνιστεί πρόσφατα σε τρίαθλο, ενώ παίζει και γκολφ).

Για την ιστορία, πέρα του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γ. Βρούτση, άλλος εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν υπήρχε στο γήπεδο όπου μετά από 16 ολόκληρα χρόνια η εθνική ομάδα διεκδικούσε μετάλλιο…

