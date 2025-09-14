Χάρης Δούκας για Εθνική ομάδα: «Χάλκινο μετάλλιο, τεράστια ψυχή, αμέτρητη περηφάνια»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με τρεις προτάσεις ο Χάρης Δούκας… έβγαλε όλα τα συναισθήματά του για την επιτυχία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ στο Eurobasket.
Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, εκτός του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών και ο Δήμαρχος Αθηναίων συνεχάρη τους διεθνείς για την διάκρισή τους.
«Χάλκινο μετάλλιο, τεράστια ψυχή, αμέτρητη περηφάνια!
16 χρόνια μετά η Ελλάδα ξανά στο βάθρο του Eurobasket!
Πολλά συγχαρητήρια στην Επίσημη Αγαπημένη!» έγραψε.
