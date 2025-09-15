search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 11:16
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 09:50

Καρφιά Πολάκη για Τσίπρα: «Δεν σηκώνει η κατάσταση άλλη διάσπαση» (Audio)

15.09.2025 09:50
polakis-12

Τη διαφωνία του στην προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να παραμείνει στο κόμμα.

Ο «αψύς Κρητικός», μιλώντας στον ρ/σ Ζάρπα 89,6, σημείωσε ότι «ο δρόμος της ανασυγκροτησης της προοδευτικής πλειοψηφίας στην κοινωνία και στην πολιτική, περνάει μέσα από τον προγραμματικό λόγο που έχει εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να διατυπώσει σχέδιο για τη χώρα μετά τον Μητσοτάκη».

Συμπλήρωσε, δε, ότι «θεωρώ ότι ο Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η όποια του συνεισφορά θα είναι μέσα από αυτόν τον δρόμο. Δεν σηκώνει η κατάσταση άλλη διάσπαση, αρκετά έχουμε τραυματιστεί ως χώρος». Για να δούμε, ακούει ο Τσίπρας;…

Διαβάστε επίσης

Εθνική Ελλάδας: Κρείττον του λαλείν το σιγάν

Διπλό «όχι» Βαρουφάκη σε Τσίπρα και συνεργασίες

Η «Ομάδα Αλήθειας» τα έχει χάσει: Από νεοφιλελέυθεροι γιάπις στον εμφυλιοπολεμικό βούρκο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

metanastes_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεταναστευτικό: Δεν λειτουργούν αποτρεπτικά τα μέτρα Πλεύρη – Αυξάνονται και πάλι οι ροές προς την Κρήτη

NOVARTIS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Κελέση» και «Σαράφης»

misko_barilla
BUSINESS

Barilla Hellas: Πάνω από 130 εκατ. ευρώ ο τζίρος με βελτίωση κερδοφορίας

antetokounmpo-karfoma-ethniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η δικαίωση του Γιάννη: Έσβησε «σκιές» και κριτικές και έκανε ξανά, με Σπανούλη και συμπαίκτες, την Εθνική «επίσημη αγαπημένη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 11:15
aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

metanastes_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεταναστευτικό: Δεν λειτουργούν αποτρεπτικά τα μέτρα Πλεύρη – Αυξάνονται και πάλι οι ροές προς την Κρήτη

NOVARTIS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Κελέση» και «Σαράφης»

1 / 3