Καρφιά Πολάκη για Τσίπρα: «Δεν σηκώνει η κατάσταση άλλη διάσπαση» (Audio)

Τη διαφωνία του στην προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να παραμείνει στο κόμμα.

Ο «αψύς Κρητικός», μιλώντας στον ρ/σ Ζάρπα 89,6, σημείωσε ότι «ο δρόμος της ανασυγκροτησης της προοδευτικής πλειοψηφίας στην κοινωνία και στην πολιτική, περνάει μέσα από τον προγραμματικό λόγο που έχει εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να διατυπώσει σχέδιο για τη χώρα μετά τον Μητσοτάκη».

Συμπλήρωσε, δε, ότι «θεωρώ ότι ο Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η όποια του συνεισφορά θα είναι μέσα από αυτόν τον δρόμο. Δεν σηκώνει η κατάσταση άλλη διάσπαση, αρκετά έχουμε τραυματιστεί ως χώρος». Για να δούμε, ακούει ο Τσίπρας;…

