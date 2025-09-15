Καρφιά Πολάκη για Τσίπρα: «Δεν σηκώνει η κατάσταση άλλη διάσπαση» (Audio)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη διαφωνία του στην προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να παραμείνει στο κόμμα.
Ο «αψύς Κρητικός», μιλώντας στον ρ/σ Ζάρπα 89,6, σημείωσε ότι «ο δρόμος της ανασυγκροτησης της προοδευτικής πλειοψηφίας στην κοινωνία και στην πολιτική, περνάει μέσα από τον προγραμματικό λόγο που έχει εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να διατυπώσει σχέδιο για τη χώρα μετά τον Μητσοτάκη».
Συμπλήρωσε, δε, ότι «θεωρώ ότι ο Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η όποια του συνεισφορά θα είναι μέσα από αυτόν τον δρόμο. Δεν σηκώνει η κατάσταση άλλη διάσπαση, αρκετά έχουμε τραυματιστεί ως χώρος». Για να δούμε, ακούει ο Τσίπρας;…
