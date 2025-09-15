Η «Ομάδα Αλήθειας» τα έχει χάσει: Από νεοφιλελεύθεροι γιάπις στον εμφυλιοπολεμικό βούρκο

Ακόμα ένα βήμα προς τα κάτω από την «Ομάδα Αλήθειας», η οποία αργά αλλά σταθερά μοιάζει να εκτρέπεται προς τα άκρα.

Με μια χυδαία ανάρτηση-βίντεο με τίτλο «Τα μεγαλύτερα εγκλήματα της Αριστεράς στην Ελλάδα», η αμφιλεγόμενη – για να είμαστε επιεικείς – επικοινωνιακή ομάδα που είναι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ισχυρίζεται ότι δεν είναι μέρος της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά επαναφέρει την άθλια εμφυλιοπολεμική ρητορική στο προσκήνιο του πολιτικού λόγου στη χώρα.

Πέραν των ανιστόρητων αναφορών που γίνονται στο βίντεο, το χειρότερο είναι ότι η «Ομάδα Αλήθειας» επιχειρεί να ξαναζωντανέψει μια ρητορική και μια πολιτική προσέγγιση στα πράγματα (αυτή των «μιασμάτων» και των «προδοτών», όπως χαρακτηρίζονταν οι αριστεροί εκείνα τα μαύρα χρόνια…) που όλοι ελπίζαμε ότι είχε «πεθάνει» οριστικά με την μεταπολίτευση.

Προφανώς η χυδαιότητα αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια που γίνεται, ώστε να συσπειρωθεί ένας ακραία συντηρητικός κόσμος γύρω από τη ΝΔ. Ωστόσο, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι επιχειρείται να ανασυρθεί ο εμφυλιοπολεμικός βούρκος για την επίτευξη αυτου του στόχου. Κατά τα λοιπά, κάποιοι επιχειρούν ακόμα να πείσουν περί μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης…

