search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 11:13
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 09:33

Η «Ομάδα Αλήθειας» τα έχει χάσει: Από νεοφιλελεύθεροι γιάπις στον εμφυλιοπολεμικό βούρκο

15.09.2025 09:33
omada_alitheias

Ακόμα ένα βήμα προς τα κάτω από την «Ομάδα Αλήθειας», η οποία αργά αλλά σταθερά μοιάζει να εκτρέπεται προς τα άκρα.

Με μια χυδαία ανάρτηση-βίντεο με τίτλο «Τα μεγαλύτερα εγκλήματα της Αριστεράς στην Ελλάδα», η αμφιλεγόμενη – για να είμαστε επιεικείς – επικοινωνιακή ομάδα που είναι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ισχυρίζεται ότι δεν είναι μέρος της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά επαναφέρει την άθλια εμφυλιοπολεμική ρητορική στο προσκήνιο του πολιτικού λόγου στη χώρα.

Πέραν των ανιστόρητων αναφορών που γίνονται στο βίντεο, το χειρότερο είναι ότι η «Ομάδα Αλήθειας» επιχειρεί να ξαναζωντανέψει μια ρητορική και μια πολιτική προσέγγιση στα πράγματα (αυτή των «μιασμάτων» και των «προδοτών», όπως χαρακτηρίζονταν οι αριστεροί εκείνα τα μαύρα χρόνια…) που όλοι ελπίζαμε ότι είχε «πεθάνει» οριστικά με την μεταπολίτευση.

Προφανώς η χυδαιότητα αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια που γίνεται, ώστε να συσπειρωθεί ένας ακραία συντηρητικός κόσμος γύρω από τη ΝΔ. Ωστόσο, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι επιχειρείται να ανασυρθεί ο εμφυλιοπολεμικός βούρκος για την επίτευξη αυτου του στόχου. Κατά τα λοιπά, κάποιοι επιχειρούν ακόμα να πείσουν περί μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης

Διαβάστε επίσης

Εθνική Ελλάδας: Κρείττον του λαλείν το σιγάν

Δείπνο Μητσοτάκη με Κόστα – Την Δευτέρα η επίσημη συνάντησή τους

Χάρης Δούκας για Εθνική ομάδα: «Χάλκινο μετάλλιο, τεράστια ψυχή, αμέτρητη περηφάνια»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

metanastes_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεταναστευτικό: Δεν λειτουργούν αποτρεπτικά τα μέτρα Πλεύρη – Αυξάνονται και πάλι οι ροές προς την Κρήτη

NOVARTIS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Κελέση» και «Σαράφης»

misko_barilla
BUSINESS

Barilla Hellas: Πάνω από 130 εκατ. ευρώ ο τζίρος με βελτίωση κερδοφορίας

antetokounmpo-karfoma-ethniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η δικαίωση του Γιάννη: Έσβησε «σκιές» και κριτικές και έκανε ξανά, με Σπανούλη και συμπαίκτες, την Εθνική «επίσημη αγαπημένη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σπανούλης: «Αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα» - Τα... έχωσε στον Σενγκούν γι' αυτά που είπε για τον Αντετοκούνμπο στη συνέντευξη Τύπου (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 11:13
aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

metanastes_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεταναστευτικό: Δεν λειτουργούν αποτρεπτικά τα μέτρα Πλεύρη – Αυξάνονται και πάλι οι ροές προς την Κρήτη

NOVARTIS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Κελέση» και «Σαράφης»

1 / 3