Δείπνο Μητσοτάκη με Κόστα – Την Δευτέρα η επίσημη συνάντησή τους

Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισκέπτεται τη χώρα μας και αύριο, Δευτέρα, θα γίνει η επίσημη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα γίνουν και δηλώσεις στον Τύπο.
