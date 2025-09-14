search
14.09.2025 22:40

Δείπνο Μητσοτάκη με Κόστα – Την Δευτέρα η επίσημη συνάντησή τους

14.09.2025 22:40
mitsotakis-acosta-deipno

Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισκέπτεται τη χώρα μας και αύριο, Δευτέρα, θα γίνει η επίσημη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα γίνουν και δηλώσεις στον Τύπο.

Δείτε εικόνες:

ethniki-hamogela
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket: Τα ξέφρενα πανηγύρια στα αποδυτήρια των διεθνών για το χάλκινο μετάλλιο (video)

dasos astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρός μέσα σε δάσος εντοπίστηκε ο 81χρονος που αγνοούνταν από τις 3 Σεπτεμβρίου

antetokounmpo-54
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Αντετοκούνμπο στην κορυφαία 5αδα του Eurobasket – MVP ο Σρούντερ

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στο διαμέρισμά του

diadilotes-ispania-palaistini
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Διαδηλωτές διέκοψαν τον Ποδηλατικό γύρο και έστειλαν μήνυμα για τη Γάζα – Αντιπαράθεση κυβέρνησης με αντιπολίτευση

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

1 / 3