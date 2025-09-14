search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 17:10
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

14.09.2025 14:27

Δύο απουσίες που συζητήθηκαν

14.09.2025 14:27
apousies_pasok

Πέρα από τις παρουσίες στις πολιτικές εκδηλώσεις όπως είναι λογικό συζητιόνται και οι απουσίες. Κάπως έτσι στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έλειπαν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Ο πρώτος γιατί απουσίαζε στο εξωτερικό και ο δεύτερος γιατί είχε γάμο στενού συγγενικού του προσώπου.

Δικαιολογημένοι μεν, πολυσυζητημένοι στα πασοκικά πηγαδάκια εξαιτίας της απουσίας τους από τη Θεσσαλονίκη δε.

dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκικό ΥΠΕΞ για ανάρτηση Δένδια: «Αβάσιμες και εξωφρενικές δηλώσεις» – Του καταλογίζουν «εσωτερικά πολιτικά κίνητρα»

aytokinito-ladia1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτά είναι τα 10 λαμπάκια στο αυτοκίνητο που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσεις

seville
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Ο Τζαμαϊκανός Σέβιλ το χρυσό (9.77) υπό το βλέμμα του Γιουσέιν Μπολτ (video)

ethniki-ellada-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket: LIVE η προσπάθεια της εθνικής για το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στη Φινλανδία (8-6)

charlie_kirk_new_789
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πογκρόμ απολύσεων σε όποιον ασκεί κριτική στους ακροδεξιούς – «Αηδιαστικοί και απαράδεκτοι»

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

