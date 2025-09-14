Δύο απουσίες που συζητήθηκαν

Πέρα από τις παρουσίες στις πολιτικές εκδηλώσεις όπως είναι λογικό συζητιόνται και οι απουσίες. Κάπως έτσι στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έλειπαν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Ο πρώτος γιατί απουσίαζε στο εξωτερικό και ο δεύτερος γιατί είχε γάμο στενού συγγενικού του προσώπου.

Δικαιολογημένοι μεν, πολυσυζητημένοι στα πασοκικά πηγαδάκια εξαιτίας της απουσίας τους από τη Θεσσαλονίκη δε.

