Δύο απουσίες που συζητήθηκαν

Πέρα από τις παρουσίες στις πολιτικές εκδηλώσεις όπως είναι λογικό συζητιόνται και οι απουσίες. Κάπως έτσι στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έλειπαν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
Ο πρώτος γιατί απουσίαζε στο εξωτερικό και ο δεύτερος γιατί είχε γάμο στενού συγγενικού του προσώπου.
Δικαιολογημένοι μεν, πολυσυζητημένοι στα πασοκικά πηγαδάκια εξαιτίας της απουσίας τους από τη Θεσσαλονίκη δε.
