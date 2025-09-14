ΠΑΣΟΚική μάζωξη για μετά – ΔΕΘ ποτό

«Έβγαλε τίτλο- έδωσε μήνυμα» έλεγαν στους δημοσιογράφους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εκφράζοντας την ικανοποίηση τους για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην οποία ζήτησε εκλογές, μιλώντας για αναγκαία πολιτική αλλαγή.

Μετά τις 10 και την ολοκλήρωση της εκδήλωσης δεν κλείστηκαν στα δωμάτια τους και τήρησαν την παράδοση της βραδινής εξόδου για χαλάρωση μετά από μια γεμάτη μέρα στη Θεσσαλονίκη.

Όλα τα στελέχη και οι βουλευτές του κόμματος μαζεύτηκαν σε μπαρ δίπλα στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης με θέα τον Λευκό Πύργο και τον Θερμαϊκό.

Κατάλληλο περιβάλλον για πολιτικά πηγαδάκια και ζυμώσεις.

