Εντός γραμμής ο Δούκας

Ικανοποίηση επικρατούσε στα πασοκικά πηγαδάκια στη ΔΕΘ για την απάντηση του Χάρη Δούκα ότι το ΠΑΣΟΚ όσες κάλπες και αν χρειαστούν για να σχηματιστεί κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεργαστεί με τη ΝΔ.

Άλλωστε είναι μια τοποθέτηση που ενώνει όλες τις πασοκικές φυλές καθώς και ο Νίκος Ανδρουλάκης με τα δικά του λόγια έχει εκφράσει την ίδια θέση λέγοντας ότι υπό καμία συνθήκη δεν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη ΝΔ.

