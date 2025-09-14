search
Εντός γραμμής ο Δούκας

14.09.2025 11:28
doukas_new

Ικανοποίηση επικρατούσε στα πασοκικά πηγαδάκια στη ΔΕΘ για την απάντηση του Χάρη Δούκα ότι το ΠΑΣΟΚ όσες κάλπες και αν χρειαστούν για να σχηματιστεί κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεργαστεί με τη ΝΔ.

Άλλωστε είναι μια τοποθέτηση που ενώνει όλες τις πασοκικές φυλές καθώς και ο Νίκος Ανδρουλάκης με τα δικά του λόγια έχει εκφράσει την ίδια θέση λέγοντας ότι υπό καμία συνθήκη δεν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη ΝΔ.

