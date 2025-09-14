Άκυρο σε Τσίπρα από Χαρίτση – «Δεν μας ενδιαφέρουν κεντρώες λύσεις, που δεν είναι απέναντι στη δεξιά»

Ούτε ο Αλέξης Χαρίτσης ενθουσιάζεται με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, έτσι τουλάχιστον όπως γίνεται και με το πολιτικό στίγμα που περιγράφεται από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Δεν έχει νόημα να συζητάμε για μία εναλλακτική που δεν θα είναι εναλλακτική. Δεν μας ενδιαφέρει μία λογική τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Να φύγει δηλαδή ο Μητσοτάκης για να παραμείνει μία παραπλήσια πολιτική απλώς με κάποιον που θα ικανοποιήσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες για να γίνει πρωθυπουργός, δεν έχει κανένα νόημα αυτό» είπε αρχικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, εκφράζοντας προφανώς και τη στάση ενός μεγάλου μέρους του κόμματός του.

Και για να μην μείνει κάποιο θέμα ασαφές, ο Χαρίτσης το ξεκαθάρισε ακόμα καλύτερα στη συνέχεια, μιλώντας στο Open:

«Επηρεάζει η επιστροφή του, με έναν τρόπο που δεν βοηθά. Διότι η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από πρόσωπα, σενάρια και παραφιλολογία και όχι στην ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα περίμενα να δω μία πρόταση απέναντι στη δεξιά.

Θα συνεργαστούμε με όσους έχουν μία αντιπαράθεση ουσίας με τη δεξιά.

Όχι λογικές κεντρώες, θολές λύσεις, απλώς να μην φοβίσουμε, να μην τρομάξουμε κανέναν. Δεν οδηγούν πουθενά αυτά».

Κεντρώος και όχι όπως απαιτείται από τις συνθήκες αρκούντως απέναντι στη δεξιά, λοιπόν ο Τσίπρας, σύμφωνα με τον Χαρίτση.

Η τοποθέτηση του οποίου ήρθε τρεις μέρες μετά τα βέλη Φάμελλου προς τον πρώην πρωθυπουργό.

Όλα της επιστροφής δύσκολα.

