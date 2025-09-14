search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 14:14
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2025 11:13

Άκυρο σε Τσίπρα από Χαρίτση – «Δεν μας ενδιαφέρουν κεντρώες λύσεις, που δεν είναι απέναντι στη δεξιά»

14.09.2025 11:13
xaritsis-tsipras

Ούτε ο Αλέξης Χαρίτσης ενθουσιάζεται με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, έτσι τουλάχιστον όπως γίνεται και με το πολιτικό στίγμα που περιγράφεται από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Δεν έχει νόημα να συζητάμε για μία εναλλακτική που δεν θα είναι εναλλακτική. Δεν μας ενδιαφέρει μία λογική τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Να φύγει δηλαδή ο Μητσοτάκης για να παραμείνει μία παραπλήσια πολιτική απλώς με κάποιον που θα ικανοποιήσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες για να γίνει πρωθυπουργός, δεν έχει κανένα νόημα αυτό» είπε αρχικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, εκφράζοντας προφανώς και τη στάση ενός μεγάλου μέρους του κόμματός του.

Και για να μην μείνει κάποιο θέμα ασαφές, ο Χαρίτσης το ξεκαθάρισε ακόμα καλύτερα στη συνέχεια, μιλώντας στο Open:

«Επηρεάζει η επιστροφή του, με έναν τρόπο που δεν βοηθά. Διότι η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από πρόσωπα, σενάρια και παραφιλολογία και όχι στην ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα περίμενα να δω μία πρόταση απέναντι στη δεξιά.

Θα συνεργαστούμε με όσους έχουν μία αντιπαράθεση ουσίας με τη δεξιά.

Όχι λογικές κεντρώες, θολές λύσεις, απλώς να μην φοβίσουμε, να μην τρομάξουμε  κανέναν. Δεν οδηγούν πουθενά αυτά».

Κεντρώος και όχι όπως απαιτείται από τις συνθήκες αρκούντως απέναντι στη δεξιά, λοιπόν ο Τσίπρας, σύμφωνα με τον Χαρίτση.

Η τοποθέτηση του οποίου ήρθε τρεις μέρες μετά τα βέλη Φάμελλου προς τον πρώην πρωθυπουργό.

Όλα της επιστροφής δύσκολα.

Διαβάστε επίσης:

Η Marc βρήκε τη ΝΔ στο 31% και μεγάλη ικανοποίηση, σχεδόν ενθουσιασμό για τα μέτρα της ΔΕΘ  

Το Tiktok Μητσοτάκη για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ τα Σάββατα: «Κάτι αλλάζει στην Αθήνα»

Δεν υπάρχει γατρειά, αλλά έχει και η «πετριά» τα όριά της – Οι αντιδράσεις μετά την ήττα από την Τουρκία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
treno russia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: 2 τρένα εκτροχιάστηκαν σε διαφορετικά ατυχήματα – Νεκρός μηχανοδηγός

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαχαίρωμα οδηγού νταλίκας στη Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη – Προηγήθηκε άγριος διαπληκτισμός

mylonakis vouli 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης κατά Βαξεβάνη: «Καμιά εισαγγελία δεν είναι στην “πόρτα” μου»

elon musk
ΚΟΣΜΟΣ

Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις στην Βρετανία: Αντιδράσεις για την παρέμβαση Μασκ – «Η δημοκρατία μας δεν είναι παιχνίδι»

Στεγαστικά δάνεια: Ποιοι θα λάβουν επιδότηση - Από την Δευτέρα οι αιτήσεις - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Τι αλλάζει στα μισθωτήρια από το 2026 – Αναλυτικές οδηγίες προς εκμισθωτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 14:14
treno russia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: 2 τρένα εκτροχιάστηκαν σε διαφορετικά ατυχήματα – Νεκρός μηχανοδηγός

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαχαίρωμα οδηγού νταλίκας στη Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη – Προηγήθηκε άγριος διαπληκτισμός

mylonakis vouli 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης κατά Βαξεβάνη: «Καμιά εισαγγελία δεν είναι στην “πόρτα” μου»

1 / 3