Η Marc βρήκε τη ΝΔ στο 31% και μεγάλη ικανοποίηση, σχεδόν ενθουσιασμό για τα μέτρα της ΔΕΘ  

Η τέταρτη δημοσκόπηση μετά τα πρωθυπουργικά μέτρα από τη ΔΕΘ, είναι και η καλύτερη για την κυβέρνηση. Την έκανε η εταιρεία Marc και δημοσιεύεται στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.
Η εταιρεία καταγράφει ποσοστό 31% στην εκτίμησή της για τη ΝΔ, δίνοντάς της μία άνοδο 1,7% στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με την προηγούμενη δική της μέτρηση (από 25,4% στο 27%). Το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 13,5% στη δεύτερη θέση.
Οι προηγούμενες τρεις έρευνες, που έγιναν από αντίστοιχες εταιρείες, είχαν χαμηλότερα κέρδη για την κυβέρνηση – πιθανόν όσο περνά ο καιρός, γίνεται αντιληπτό από την κοινωνία ότι τα μέτρα είναι… θεσπέσια, δεν εξηγείται αλλιώς.
Άλλωστε σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση υπάρχει, λέει, ελλιπής ενημέρωση για τα μέτρα – επί μία εβδομάδα τα μέσα ενημέρωσης συζητούν για το λιώσιμο των πάγων στην Ανταρκτική, τις διαδικασίες αναπαραγωγής της καρέτα – καρέτα και άλλα παρόμοια θέματα μάλλον. Άντε και με το μπάσκετ, αλλά όχι για τα μέτρα όσο θα έπρεπε – αυτό έχει γίνει πιθανόν, θα έλεγε κάποιος!
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα δηλώνουν πάντως σε ποσοστό 61,2% ότι ευνοούνται, όπως και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό 48,9%, λέει η έρευνα. Δηλαδή πολύ πάνω, σχεδόν στο διπλάσιο, από τα ποσοστά της ΝΔ.
Μόλις ενημερωθούν καλύτερα μπορεί να φτάσουμε και στο 100% δηλαδή!
