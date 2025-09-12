Κόντρα Πολάκη – Γεωργιάδη με φόντο τα… ελικόπτερα του Νεπάλ: «Άντε και στα δικά μας» – «Εκεί είχαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΚΚΕ»

Δεν άφησε ασχολίαστη ανάρτηση του Παύλου Πολάκη σχετικά με τα γεγονότα στο Νεπάλ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει κυβερνητικά στελέχη της χώρας να απομακρύνονται με ελικόπτερο, συνοδεύοντάς το με την ευχή «άντε και στα δικά μας».

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε ότι πρόκειται για μια «εντυπωσιακή ευχή εκ μέρους του ομολογώ», προσθέτοντας πως «για να δούμε τί είδους Κυβέρνηση είχαν στο Νεπάλ και εναντίον της οποίας επαναστάτησε εκεί ο λαός και τους λιντσάρισε και έφυγαν με τα ελικόπτερα.

Το κυβερνητικό σχήμα ήταν συνασπισμού, με βασικό κόμμα το CPN (Unified Marxist-Leninist) — που είναι ένα αριστερό/κεντροαριστερό κόμμα — μαζί με άλλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων του Nepali Congress, που θεωρείται πιο κεντρώο/κεντροαριστερό. Άρα δεν ήταν μια ριζοσπαστικά κομμουνιστική κυβέρνηση που επιχειρούσε να επιβάλει κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας με τρόπο αυστηρό, αλλά περισσότερο μια αριστερό/κεντροαριστερή/παραδοσιακή συνασπιστική προσέγγιση».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε:

«Ένας Συνασπισμός ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ του Νεπάλ ήταν η Κυβέρνηση τους και αυτούς εύχεται να πάρει ο κόσμος με τις πέτρες και εδώ… μωραίνει Κύριος».

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη:

«Ο @pavpol2222 εύχεται στο Facebook «και στα δικά μας» με όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες στο Νεπάλ. Εντυπωσιακή ευχή εκ μέρους του ομολογώ, για να δούμε τί είδους Κυβέρνηση είχαν στο Νεπάλ και εναντίον της οποίας επαναστάτησε εκεί ο λαός και τους λιντσάρισε και έφυγαν με τα ελικόπτερα:

•Το κυβερνητικό σχήμα ήταν συνασπισμού, με βασικό κόμμα το CPN (Unified Marxist-Leninist) — που είναι ένα αριστερό/κεντροαριστερό κόμμα — μαζί με άλλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων του Nepali Congress, που θεωρείται πιο κεντρώο/κεντροαριστερό.

•Άρα δεν ήταν μια ριζοσπαστικά κομμουνιστική κυβέρνηση που επιχειρούσε να επιβάλει κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας με τρόπο αυστηρό, αλλά περισσότερο μια αριστερό/κεντροαριστερή/παραδοσιακή συνασπιστική προσέγγιση.

Ένας Συνασπισμός ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ του Νεπάλ ήταν η Κυβέρνηση τους και αυτούς εύχεται να πάρει ο κόσμος με τις πέτρες και εδώ… μωραίνει Κύριος».

