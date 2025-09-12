search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 20:10
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 18:18

Κόντρα Πολάκη – Γεωργιάδη με φόντο τα… ελικόπτερα του Νεπάλ: «Άντε και στα δικά μας» – «Εκεί είχαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΚΚΕ»

12.09.2025 18:18
polakis adonis 66- new

Δεν άφησε ασχολίαστη ανάρτηση του Παύλου Πολάκη σχετικά με τα γεγονότα στο Νεπάλ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει κυβερνητικά στελέχη της χώρας να απομακρύνονται με ελικόπτερο, συνοδεύοντάς το με την ευχή «άντε και στα δικά μας».

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε ότι πρόκειται για μια «εντυπωσιακή ευχή εκ μέρους του ομολογώ», προσθέτοντας πως «για να δούμε τί είδους Κυβέρνηση είχαν στο Νεπάλ και εναντίον της οποίας επαναστάτησε εκεί ο λαός και τους λιντσάρισε και έφυγαν με τα ελικόπτερα.

Το κυβερνητικό σχήμα ήταν συνασπισμού, με βασικό κόμμα το CPN (Unified Marxist-Leninist) — που είναι ένα αριστερό/κεντροαριστερό κόμμα — μαζί με άλλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων του Nepali Congress, που θεωρείται πιο κεντρώο/κεντροαριστερό. Άρα δεν ήταν μια ριζοσπαστικά κομμουνιστική κυβέρνηση που επιχειρούσε να επιβάλει κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας με τρόπο αυστηρό, αλλά περισσότερο μια αριστερό/κεντροαριστερή/παραδοσιακή συνασπιστική προσέγγιση».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε:

«Ένας Συνασπισμός ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ του Νεπάλ ήταν η Κυβέρνηση τους και αυτούς εύχεται να πάρει ο κόσμος με τις πέτρες και εδώ… μωραίνει Κύριος».

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη:

«Ο @pavpol2222 εύχεται στο Facebook «και στα δικά μας» με όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες στο Νεπάλ. Εντυπωσιακή ευχή εκ μέρους του ομολογώ, για να δούμε τί είδους Κυβέρνηση είχαν στο Νεπάλ και εναντίον της οποίας επαναστάτησε εκεί ο λαός και τους λιντσάρισε και έφυγαν με τα ελικόπτερα:

•Το κυβερνητικό σχήμα ήταν συνασπισμού, με βασικό κόμμα το CPN (Unified Marxist-Leninist) — που είναι ένα αριστερό/κεντροαριστερό κόμμα — μαζί με άλλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων του Nepali Congress, που θεωρείται πιο κεντρώο/κεντροαριστερό.

•Άρα δεν ήταν μια ριζοσπαστικά κομμουνιστική κυβέρνηση που επιχειρούσε να επιβάλει κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας με τρόπο αυστηρό, αλλά περισσότερο μια αριστερό/κεντροαριστερή/παραδοσιακή συνασπιστική προσέγγιση.

Ένας Συνασπισμός ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ του Νεπάλ ήταν η Κυβέρνηση τους και αυτούς εύχεται να πάρει ο κόσμος με τις πέτρες και εδώ… μωραίνει Κύριος».

Διαβάστε επίσης:

Η δολοφονία Κερκ και το κυνήγι μαγισσών κατά της Αριστεράς

«Όχι» ΣΥΡΙΖΑ σε Κεραμέως – «Δε θα συμμετάσχουμε σε έναν προσχηματικό διάλογο για το αντεργατικό νομοσχέδιο που πρέπει να αποσυρθεί»

Τσάρλι Κερκ: Ονειρευόταν δημόσιες και με τηλεοπτική κάλυψη εκτελέσεις θανατοποινιτών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis-8634
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά διορθώνει μια αδικία

androw astynomia – pano tempi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Τον συνέλαβαν γιατί φώναξε σύνθημα για τα Τέμπη μπροστά στον Τασούλα

Ralph Fiennes Cillian Murphy
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ – «Δύσκολο να ακολουθήσει κανείς» τον Ρέιφ Φάινς

dimitris_stratoulis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

ΔΕΘ: Τρύπιο καλάθι για το λαό, γεμάτο για τους επιχειρηματικούς ομίλους και για όπλα.

antetokounmpo-2234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Η μεγάλη στιγμή της Εθνικής – Φρενίτιδα για τον μεγάλο ημιτελικό με την Τουρκία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 20:10
pierrakakis-8634
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά διορθώνει μια αδικία

androw astynomia – pano tempi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Τον συνέλαβαν γιατί φώναξε σύνθημα για τα Τέμπη μπροστά στον Τασούλα

Ralph Fiennes Cillian Murphy
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ – «Δύσκολο να ακολουθήσει κανείς» τον Ρέιφ Φάινς

1 / 3