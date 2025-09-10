Νεπάλ: Κινηματογραφικές αποδράσεις αξιωματούχων με ελικόπτερα για να γλιτώσουν από την οργή του πλήθους (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με ελικόπτερα διέφυγαν πολιτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχους από τους δρόμους του Κατμαντού, πρωτεύουσας του Νεπάλ, όπου μαίνονται οι ταραχές, για να γλιτώσουν από την οργή του εξεγερμένου πλήθους.
Βίντεο που έγιναν viral στα social media δείχνουν τους αξιωματούχους να προσπαθούν να μπουν σε ελικόπτερα του στρατού, κρεμασμένοι από σχοινιά, την ώρα που διαδηλωτές επιχειρούσαν να τους λιντσάρουν.
Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που βρίσκονταν ήδη στην τρίτη ημέρα τους, είχαν μετατραπεί σε βίαιες συγκρούσεις στο κέντρο της Κατμαντού, της πρωτεύουσας της ασιατικής χώρας.
Υπενθυμίζεται ότι χθες (9/9) σε μία από τις πιο σοκαριστικές σκηνές των τελευταίων ετών, διαδηλωτές φέρεται να επιτέθηκαν στον 65χρονο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών, Bishnu Paudel. Τον λίντσαραν δημόσια και τον περιέφεραν γυμνό στους δρόμους της πρωτεύουσας Κατμαντού.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έως την Τετάρτη (10/9) είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 19 νεκροί και πάνω από 500 τραυματίες στις συγκρούσεις γύρω από το Κοινοβούλιο και άλλες περιοχές του Κατμαντού.
Πάντως, η σπίθα που άναψε τη φωτιά για τις διαδηλώσεις, ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να μπλοκάρει 26 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης – ανάμεσά τους το Facebook, το WhatsApp, το X, το Instagram και το YouTube – επειδή δεν είχαν εγγραφεί στο Υπουργείο Επικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφοριών του Νεπάλ.
Αν και η απαγόρευση ανακλήθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις, η οργή του κόσμου δεν καταλάγιασε. Αντιθέτως, οι διαδηλώσεις πήραν μεγαλύτερη ένταση με αιτήματα κατά της διαφθοράς.
Μέσα στο κλίμα αναβρασμού, την Τρίτη (9/9), ο πρωθυπουργός, Χάτζα Πρασάντ Σαρμά Όλι, υπέβαλε την παραίτησή του. Στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της χώρας σημείωσε: «Υπέβαλα την παραίτησή μου από τη θέση του πρωθυπουργού με ισχύ από σήμερα, προκειμένου να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για μια πολιτική λύση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων».
Ωστόσο, οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και οι διαδηλωτές άρχισαν να αναζητούν κυβερνητικούς αξιωματούχους και πολιτικούς με στόχο να τους επιτεθούν, βάζοντας ακόμη και φωτιά σε κυβερνητικά κτήρια και σπίτια πολιτικών.
Ο στρατός του Νεπάλ ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την αποκατάσταση της ασφάλειας, οργανώνοντας επιχειρήσεις διάσωσης και καταστολής. Ύστερα από 24ωρο κλείσιμο, το αεροδρόμιο στο Κατμαντού άνοιξε ξανά την Τετάρτη (10/9), καθώς η κατάσταση φαινόταν να τίθεται σταδιακά υπό έλεγχο, ενώ η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας δέχθηκε να γίνει μεταβατική πρωθυπουργός.
