Τα.. τσούγκρισαν Στάρμερ και Χέρτσογκ στη Ντάουνιγκ Στριτ: Ειπώθηκαν σκληρά πράγματα, είπε ο Ισραηλινός πρόεδρος

Συνάντηση όπου κυριάρχησε η ένταση είχαν στο πρωθυπουργικό γραφείο στο Λονδίνο ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, στη σκιά της επίθεσης του Τελ Αβίβ στο Κατάρ, αλλά και της ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος δήλωσε ότι διαφώνησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό στην Ντάουνινγκ Στριτ την Τετάρτη κατά τη διάρκεια μιας «σκληρής» συνάντησης, μια ημέρα αφότου το Ισραήλ επέκτεινε τις επιθέσεις του κατά της Χαμάς εξαπολύοντας αεροπορική επιδρομή με στόχο τη δολοφονία των πολιτικών ηγετών της ισλαμιστικής ομάδας στο Κατάρ, σύμμαχο της Βρετανίας στη Μέση Ανατολή, την οποία καταδίκασε ο Στάρμερ.

Το Ισραήλ έχει εξοργιστεί από τα σχέδια της Βρετανίας να ενταχθεί σε μια σειρά από άλλες δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και του Καναδά, στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους αργότερα αυτόν τον μήνα – εκτός εάν το Ισραήλ πληροί όρους, συμπεριλαμβανομένης μιας εκεχειρίας στη Γάζα.

«Ειπώθηκαν πράγματα που ήταν σκληρά και έντονα, και σαφώς μπορούμε να διαφωνήσουμε, γιατί όταν οι σύμμαχοι συναντιούνται, μπορούν να διαφωνήσουν. Είμαστε και οι δύο δημοκρατίες», είπε ο Χέρτζογκ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Τσάταμ Χάους.

Είπε ότι το σχέδιο του Στάρμερ για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους και οι απόψεις του για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ήταν η ρίζα της διαφωνίας και πρόσθεσε ότι είχε προσκαλέσει τη βρετανική κυβέρνηση να αναλάβει μια αποστολή διερεύνησης γεγονότων στο Ισραήλ.

Το γραφείο του Στάρμερ ανέφερε ότι ο Βρετανός ηγέτης ικέτευσε τον Χέρτζογκ να «αλλάξει πορεία» στη Γάζα, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του για την ανθρωπιστική κρίση και προτρέποντας το Ισραήλ να επιτρέψει την παροχή βοήθειας και να σταματήσει τις επιθετικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Επανέλαβε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ είναι μακροχρόνιοι σύμμαχοι και δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένος στην προσπάθεια για μια διαρκή ειρήνη τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους.

Νωρίτερα, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν για λίγο χειραψία χωρίς να χαμογελούν στα σκαλιά της Ντάουνινγκ Στριτ προτού εισέλθουν στο κτίριο.

Ο Στάρμερ έθεσε επίσης στον Χέρτζογκ το θέμα της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στο Κατάρ, καταδικάζοντας το περιστατικό ως «εντελώς απαράδεκτο».

«Είπε ότι οι επιθέσεις αποτελούσαν κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας ενός βασικού εταίρου και δεν έκαναν τίποτα για να διασφαλίσουν την ειρήνη που όλοι θέλουμε απεγνωσμένα να δούμε», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει επιδεινώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Βρετανία έχει εμποδίσει Ισραηλινούς αξιωματούχους να παρακολουθήσουν τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση άμυνας που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα.

Ο Στάρμερ δέχεται πιέσεις από πολιτικούς του ίδιου του κόμματος να υιοθετήσει μια πιο σκληρή προσέγγιση απέναντι στο Ισραήλ, αλλά δήλωσε στο κοινοβούλιο την Τετάρτη ότι χρειάζεται διπλωματία για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι από τη Χαμάς.

Ο ρόλος του Χέρτζογκ ως προέδρου του Ισραήλ είναι κυρίως εθιμοτυπικός, αλλά προκάλεσε οργή όταν είπε ότι όλοι οι κάτοικοι της Γάζας ήταν υπεύθυνοι για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Όταν ρωτήθηκε νωρίτερα την Τετάρτη γιατί συναντήθηκε με τον Χέρτζογκ, ο Στάρμερ απάντησε ότι «δεν θα εγκαταλείψει τη διπλωματία».

Ο Στάρμερ φιλοξένησε επίσης τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς τη Δευτέρα, με τον οποίο συμφώνησαν ότι δεν θα υπάρξει «απολύτως κανένας ρόλος» για τη Χαμάς στη μελλοντική διακυβέρνηση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Η Βρετανία έχει υποσχεθεί να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αργότερα αυτόν τον μήνα, εκτός εάν το Ισραήλ πληροί τέσσερις όρους, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του πολέμου στη Γάζα και της παροχής περισσότερης βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

