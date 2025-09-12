«Όχι» ΣΥΡΙΖΑ σε Κεραμέως – «Δε θα συμμετάσχουμε σε έναν προσχηματικό διάλογο για το αντεργατικό νομοσχέδιο που πρέπει να αποσυρθεί»

«Όχι» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ στον διάλογο με τα κόμματα που εκκινεί η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως με στόχο να τα ενημερώσει για το νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο σε έναν εργοδότη.

Έτσι, στην πρόσκληση της κ. Κεραμέως για συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντά: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα συμμετέχει σε έναν προσχηματικό διάλογο μετά και την δημοσιοποίηση ενός αντεργατικού νομοσχεδίου που απορρυθμίζει περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις, με τις νέες ρυθμίσεις για διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την 13ωρη απασχόληση, και που πρέπει το Υπουργείο να αποσύρει».

