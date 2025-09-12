Η δολοφονία Κερκ και το κυνήγι μαγισσών κατά της Αριστεράς

O «επαγγελματικός» θανάσιμος πυροβολισμός του 31χρονου ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε υπαίθριο χώρο στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, ήρθε να «οπλίσει» την ακροδεξιά εντός αλλά και εκτός των ΗΠΑ.

Μαζί με τον παγκόσμιο θρήνο ακροδεξιών και συντηρητικών πολιτικών (δεν θα μπορούσε να λείψει και ο εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου) για τη δολοφονία του στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε και ένα κυνήγι μαγισσών κατά της Αριστεράς και όσων τολμούν να αμφισβητήσουν την αλτ-ράιτ ατζέντα.

Ο ίδιος ο Τραμπ έδωσε από τη πρώτη στιγμή τη «γραμμή», σπεύδοντας να αποδώσει τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στην «ακροαριστερά». Έκανε λόγο για μια «σκοτεινή ώρα» για το έθνος, ενώ μεταξύ άλλων την συνέδεσε με την πολιτική αναταραχή στις ΗΠΑ και τις διαδηλώσεις εναντίον των βίαιων απελάσεων μεταναστών και προσφύγων.

Ο «σπουδαίος και θρυλικός», σύμφωνα με τον Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, ήταν όμως ένα ρήτορας του μίσους, φανατικός υποστηρικτής μεταξύ άλλων της μαζικής οπλοκατοχής, της απαγόρευσης των αμβλώσεων και των πολεμικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή.

Μισούσε βαθύτατα την Αριστερά, το «Black Lives Matters», τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και ήταν ορκισμένος πολέμιος του φεμινισμού και των ΛΟΑΤΚΙ.

Παράλληλα, το γεγονός ότι πυροβολήθηκε από ελεύθερο σκοπευτή στο λαιμό από απόσταση περίπου 140 μέτρων, σίγουρα δεν παραπέμπει σε κάποιον «αγανακτισμένο» ακτιβιστή…

Αυτά, είναι όμως ψιλά γράμματα για τον «πλανητάρχη» και τους ομοϊδεάτες του ανά τον κόσμο, πολλοί εκ των οποίων θέλουν ρεβάνς…

