Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Η ευρωπαϊκή (ακρο)δεξιά «ξεσπαθώνει» κατά της αριστεράς – «Να σταματήσουμε το μίσος»

Ευκαιρία για επίθεση στην αριστερά και τον φιλελευθερισμό έδωσε η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στους ηγέτες της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, καθώς αρκετοί ισχυρίστηκαν ότι ο θάνατός του ήταν συνέπεια της βίαιης ρητορικής της αριστεράς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βυθίστηκε για λίγο στο χάος, καθώς οι ακροδεξιοί ευρωβουλευτές ζήτησαν ένα λεπτό σιγής για να τιμήσουν τον Κερκ, έναν ανερχόμενο αστέρα του κινήματος MAGA του Τραμπ, ο οποίος δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στο λαιμό ενώ μιλούσε σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα.

«Ο θάνατος του Τσάρλι Κερκ είναι αποτέλεσμα της διεθνούς εκστρατείας μίσους που διεξάγει η προοδευτική-φιλελεύθερη αριστερά», ισχυρίστηκε ο εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη. «Αυτό οδήγησε στις επιθέσεις εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, του πρώην πρωθυπουργού της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις και τώρα του Τσάρλι Κερκ. Πρέπει να σταματήσουμε το μίσος! Πρέπει να σταματήσουμε την αριστερά που σπέρνει το μίσος!»

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός της Γαλλίας, καταδίκασε αυτό που αποκάλεσε «απάνθρωπη ρητορική της αριστεράς και τη μισαλλοδοξία της», η οποία, όπως είπε, «τροφοδοτεί την πολιτική βία». Ο Μπαρντελά πρόσθεσε: «Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει αυτό το δηλητήριο που διαβρώνει τις δημοκρατικές κοινωνίες μας». Στη Γερμανία, η Άλις Βάιντελ της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) έγραψε ότι ο Κερκ ήταν «μαχητής για την ελευθερία του λόγου» που «πυροβολήθηκε από έναν φανατικό που μισεί τον τρόπο ζωής και τη συζήτηση μας».

Ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Vox της Ισπανίας, Σαντιάγο Αμπασκάλ, αναδημοσίευσε μια κατηγορία της δεξιάς ότι οι αριστεροί δικαιολογούσαν τον θάνατο του Κερκ λόγω των «φρικτών ιδεών» του, προσθέτοντας: «Το έχω ήδη ζήσει. Κάποιοι υποδεικνύουν και άλλοι πυροβολούν. Επειδή η λογοκρισία δεν τους αρκεί, καταφεύγουν στον φόνο». Άλλοι ηγέτες της ακροδεξιάς εξήραν τις ιδέες του Κερκ. Στην Ολλανδία, ο αντι-ισλαμιστής Γκερτ Βίλντερς, ηγέτης του ακροδεξιού PVV, αναδημοσίευσε ένα σχόλιο του Κερκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο ακτιβιστής είχε αποκαλέσει το Ισλάμ «το σπαθί που χρησιμοποιεί η αριστερά για να κόψει το λαιμό της Αμερικής».

Ο Βίλντερς, ο οποίος έχει καταδικαστεί για προσβολή Ολλανδών Μαροκινών, πρόσθεσε ότι ο Κερκ «είχε 100% δίκιο. Από σεβασμό προς αυτόν και το θάρρος του, επαναλαμβάνω τα αληθινά του λόγια, τα οποία ισχύουν και για την Ευρώπη: ο Ισλαμισμός είναι το σπαθί που χρησιμοποιεί η αριστερά για να κόψει το λαιμό της Ευρώπης».

Η Σαρά Ναφό, μέλος του μικρού ακροδεξιού κόμματος Reconquête της Γαλλίας, δήλωσε ότι η υπερεθνικιστική ομάδα «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών» στο κοινοβούλιο, στην οποία ανήκει και το AfD, είχε προτείνει τον Κερκ για το βραβείο Ζαχάρωφ, την υψηλότερη διάκριση της ΕΕ για άτομα που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της σκέψης. Η Ναφό κάλεσε όλες τις ομάδες του κοινοβουλίου να «ενωθούν για να τιμήσουν τη μνήμη του Κερκ και να πουν όχι στη βία».

Ο συντηρητικός πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι η δολοφονία του Κερκ ήταν «ένα σημάδι της απόλυτης απελπισίας και δειλίας εκείνων που δεν μπόρεσαν να τον νικήσουν με επιχειρήματα». Ο ακτιβιστής δολοφονήθηκε «όχι επειδή υποστήριζε εξτρεμιστικές απόψεις – γιατί δεν το έκανε», πρόσθεσε ο Τζόνσον. «Δολοφονήθηκε επειδή έλεγε πράγματα που παλιά ήταν απλή κοινή λογική. Ο κόσμος έχει έναν λαμπρό νέο μάρτυρα της ελευθερίας του λόγου».

Οι συντηρητικοί της Ιταλίας ήταν αισθητά πιο συγκρατημένοι. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Ματέο Σαλβίνι, της ακροδεξιάς Λέγκας, χαρακτήρισε τον Κερκ «περήφανο υποστηρικτή της ελευθερίας» που δολοφονήθηκε υπερασπιζόμενος τις ιδέες του σε μια δημόσια συγκέντρωση. «Είναι τρομερό», δήλωσε ο Σαλβίνι. «Κανείς δεν μπορεί να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο. Μια προσευχή για αυτόν και μια εγκάρδια αγκαλιά στην οικογένειά του».

Η ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, είπε ότι η είδηση του θανάτου του Κερκ ήταν «σοκαριστική. Μια ειδεχθής δολοφονία, ένα βαθύ τραύμα για τη δημοκρατία και για όσους πιστεύουν στην ελευθερία». Έστειλε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Κερκ και στην «αμερικανική συντηρητική κοινότητα».

Εκτός Ευρώπης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο Κερκ «δολοφονήθηκε επειδή έλεγε την αλήθεια και υπερασπιζόταν την ελευθερία», περιγράφοντας τον ακτιβιστή ως «έναν φίλο του Ισραήλ με καρδιά λιονταριού» που «πολέμησε τα ψέματα και υπερασπίστηκε με υπερηφάνεια τον ιουδαιο-χριστιανικό πολιτισμό».

