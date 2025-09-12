Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Στο μικροσκόπιο του FBI το όπλο του δράστη – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, επιπλέον ασφάλεια για τον Τραμπ

Το όπλο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών του FBI για να φτάσουν στον δράστη.

Το FBI επικήρυξε τον δράστη με 100.000 δολάρια, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών για να ταυτοποιήσει το «πρόσωπο ενδιαφέροντος» και να φτάσει στην ταυτότητά του.

Νωρίτερα, ερευνητές στη Γιούτα ανέκτησαν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του ακροξεξιού ακτιβιστή, δήλωσε ο αξιωματούχος του FBI Ρόμπερτ Μπολς, περιγράφοντάς το ως ένα ισχυρό τουφέκι που βρέθηκε σε δασώδη περιοχή όπου είχε διαφύγει ο δράστης, ο οποίος ακόμη καταζητείται.

Το όπλο που φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ένα ισχυρό τουφέκι εισαγωγής, βρέθηκε σε μια δασώδη περιοχή, όπου κατέφυγε ο δράστης μετά τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το BBC πρόκειται για ένα Mauser .30-06 με κλείστρο, κάτι που επιβεβαίωσαν στο CBS, αξιωματούχοι.

Όπως αναφέρθηκε, οι ερευνητές βρήκαν επίσης ένα «αποτύπωμα υποδήματος», ένα αποτύπωμα παλάμης και αποτυπώματα πήχεων στο σημείο.

Το όπλο ήταν τυλιγμένο σε ύφασμα προκειμένου πιθανώς να μην εντοπιστεί.

Πέρα από το όπλο που έχουν στα χέρια του οι Ομοσπονδιακές αρχές εξετάζουν και το T-shirt που φορούσε ο φερόμενος ως δράστης που δημόσια χαρακτηρίζεται «πρόσωπο ενδιαφέροντος».

Πρόκειται για ένα κλασικό t-shirt στο οποίο αποτυπώνεται ένας αετός να πετάει, με φόντο την αμερικανική σημαία — ένα δημοφιλές σχέδιο στις ΗΠΑ.

Συνήθως σχέδια όπως αυτό συνοδεύονται από τη φράση «Γη της Ελευθερίας» και «Σπίτι των γενναίων» εμβληματικές εκφράσεις από τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.

Επιπλέον μέτρα ασφαλείας για τον Τραμπ

Καθώς η αναζήτηση του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ βρίσκεται σε εξέλιξη, οι ομοσπονδιακοί ερευνητές ερευνούν τις γειτονικές περιοχές πίσω από το Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα, μιλώντας με τους κατοίκους για να βρουν απαντήσεις.

Ο επίτροπος του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, δήλωσε την Πέμπτη το πρωί ότι οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τις κινήσεις του ύποπτου δράστη.

🚨 JUST IN: Here is the Charlie Kirk assassin's sniper nest. The manhunt is ongoing. pic.twitter.com/gtSG6S9ZUF — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 11, 2025

Σύμφωνα με το CNN πιστεύουν ότι πήδηξε από ένα κτίριο από όπου πραγματοποίησε τους πυροβολισμούς και στη συνέχεια «έφυγε από την πανεπιστημιούπολη και κατέφυγε σε μια γειτονιά.

Την ίδια ώρα ο Λευκός Οίκος λαμβάνει επιπλέον μέτρα ασφαλείας για την προστασία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με δύο πηγές του CNN.

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες του φερόμενου δράστη

Το γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι κοινοποίησε φωτογραφίες ενός ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατά του Τσάρλι Κερκ.

Δύο φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο X δείχνουν ένα άτομο με μαύρα γυαλιά ηλίου, καπέλο του μπέιζμπολ, μαύρη μπλούζα με μακριά μανίκια και τζιν.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Το FBI ζητά τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώριση του ατόμου που σχετίζεται με την επίθεση στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ την Τετάρτη.

Επιπλέον, προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του ατόμου ή των ατόμων που ευθύνονται την επίθεση στον Τσάρλι Κερκ χθες.

Το FBI ανακοίνωσε την αμοιβή στο X, λίγο αφότου το γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι δημοσίευσε εικόνες ενός ατόμου που ενδιαφέρει.

Νωρίτερα, το όπλο της δολοφονίας του 31χρονου ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ένα παλαιότερο μοντέλο κυνηγετικού όπλου, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του FBI στο δάσος κοντά στο πανεπιστήμιο Utah Valley.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το όπλο βρέθηκε τυλιγμένο με μια πετσέτα και είχε ένα χρησιμοποιημένο φυσίγγι ακόμη στη θαλάμη και τρία αχρησιμοποίητα φυσίγγια στον γεμιστήρα. Στα πυρομαχικά εντοπίστηκαν χαραγμένα συνθήματα υπέρ των τρανσέξουαλ και της αντιφασιστικής ιδεολογίας, όπως αναφέρεται σε εσωτερικό δελτίο των αρχών επιβολής του νόμου και υποστηρίζει πρόσωπο εξοικειωμένο με την έρευνα.

Breaking: Ammunition engraved with transgender and antifascist ideology was found inside the rifle authorities believe was used in Kirk’s shooting, sources say https://t.co/yoU5eWCXeQ — The Wall Street Journal (@WSJ) September 11, 2025

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι αρχές εξετάζουν τα ευρήματα και τις ενδείξεις που ενδέχεται να φωτίσουν τα κίνητρα του δράστη.

Την ώρα που δέχθηκε τη θανατηφόρα σφαίρα, ο Τσάρλι Κερκ, βρισκόταν στη σκηνή πανεπιστημίου της Γιούτα, συζητώντας με έναν φοιτητή για τα μαζικά περιστατικά πυροβολισμών, που εμπλέκουν τρανς άτομα.

Ο Κερκ, που καθόταν κάτω από μια σκηνή και, φορώντας λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού, δέχτηκε την επίθεση όταν μέλος του ακροατηρίου τον ρώτησε. «Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» Ο Κερκ απάντησε: «Πάρα πολλοί».



Ο ερωτών συνέχισε: «Ξέρετε πόσοι μαζικοί δολοφόνοι υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;».



«Μετρώντας ή χωρίς να μετράμε τη βία των συμμοριών;» ρώτησε ο Κερκ.

Νεαρής ηλικίας ο δράστης – Βίντεο δείχνει άνδρα σε ταράτσα πριν τον πυροβολισμό

Αξιωματούχοι ασφαλείας της Γιούτα, όπου έγινε η δολοφονία, δηλώνουν ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή κατάφερε να περάσει απαρατήρητος και πιθανότατα είναι ηλικίας κολεγίου.

Η αστυνομία διαθέτει φωτογραφίες μετά από ολονύχτια έρευνα, μετά και την ανάλυση του υλικού από το βίντεο του συμβάντος.

Άλλο βίντεο φέρεται να δείχνει τον ελεύθερο σκοπευτή. Συγκεκριμένα, φαίνεται μια φιγούρα με σκούρα ρούχα να μένει ακίνητη και στη συνέχεια φαίνεται ένας άνθρωπος να στέκεται. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ελεύθερος σκοπευτής, στη συνέχεια, απομακρύνεται.

Ο Τζεφ Λονγκ, αρχηγός του αστυνομικού τμήματος του πανεπιστημίου, δήλωσε ότι είχε έξι αστυνομικούς που εργάζονταν στην εκδήλωση και σε συντονισμό με τον επικεφαλής της ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας του Κερκ, η οποία βρισκόταν επίσης στο σημείο.

