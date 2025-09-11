search
11.09.2025 23:26

Συνάντηση Ζελένσκι με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ – Τι συζήτησαν

11.09.2025 23:26
zelenski kelogg 99- new

Για σχέδια κοινής παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και όπλων, καθώς και για ενδεχόμενη επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας μίλησαν Ζελένσκι και Κέλογκ κατά τη συνάντησή τους, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, μετά τη συνομιλία του με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου.

«Μιλήσαμε για διάφορους τομείς συνεργασίας – (για το) πώς θα επιτύχουμε πραγματική ειρήνη και θα εγγυηθούμε την ασφάλεια της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram αναφερόμενος στη συνάντηση με τον Κέλογκ.

Οι συζητήσεις περιλάμβαναν «διμερείς συμφωνίες για κοινή παραγωγή drones και όπλων, που έχουμε προτείνει στην Αμερική», δήλωσε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας πως «ευελπιστούμε σε θετική απάντηση από τις ΗΠΑ».

Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης για την «πίεση στους Ρώσους και για όσα μπορούμε να κάνουμε μαζί με τους εταίρους μας, με επιβολή δασμών και κυρώσεων, ώστε να επιτύχουμε συνάντηση σε επίπεδο ηγετών το συντομότερο δυνατόν και να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», όπως έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

