ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 22:35
ΚΟΣΜΟΣ

11.09.2025 22:18

Δεν είδε… δεν άκουσε το ΣΑ του ΟΗΕ: Καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ

11.09.2025 22:18
simvoulio asfaleias oie 55- new

Έκκληση για «αποκλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή έκανε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο, ακολουθώντας τακτική Πόντιου Πιλάτου καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ που τις εξαπέλυσε.

Στο ανακοινωθέν που συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα 15 κράτη-μέλη, εκφράζεται «η αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ» και υπογραμμίζεται η υποστήριξη «στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα» του εμιράτου.

Τονίζουν επίσης ότι «η απελευθέρωση των ομήρων – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς – και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα» για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Διαβάστε επίσης:

Bloomberg: Η Γερμανία θα στηρίξει την πρόταση για Παλαιστινιακό Κράτος αλλά δεν το αναγνωρίζει

Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Αιχμηρή διαφήμιση κατά του Νετανιάχου στο Fox Νews: «Πρόεδρε Τραμπ μην πιαστείς κορόιδο»

bolsonarou -44- new
ΚΟΣΜΟΣ

latinopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λατινοπούλου για δολοφονία Κερκ: Δέχομαι απειλές – Μου λένε «δες τι θα πάθεις, είσαι η επόμενη»

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίχως τέλος η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Παρά τις αποκαλύψεις, ΚΥΔ από την Κρήτη δηλώνει ορφανές εκτάσεις του Δημοσίου στα… Τενάγη Φιλίππων

gaza_smoke_new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Γερμανία θα στηρίξει την πρόταση για Παλαιστινιακό Κράτος αλλά δεν το αναγνωρίζει

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 22:33
1 / 3