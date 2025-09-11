Δεν είδε… δεν άκουσε το ΣΑ του ΟΗΕ: Καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ

Έκκληση για «αποκλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή έκανε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο, ακολουθώντας τακτική Πόντιου Πιλάτου καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ που τις εξαπέλυσε.

Στο ανακοινωθέν που συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα 15 κράτη-μέλη, εκφράζεται «η αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ» και υπογραμμίζεται η υποστήριξη «στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα» του εμιράτου.

Τονίζουν επίσης ότι «η απελευθέρωση των ομήρων – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς – και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα» για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

