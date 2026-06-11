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11.06.2026 19:24

Ξανά το Mega εμφάνισε την καλύτερη τηλεθέαση, την Τετάρτη (10/6)

11.06.2026 19:24
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Μία-μία πάνε την πρωτιά στην τηλεθέαση αυτή τη βδομάδα, για την ώρα, Mega και Alpha. Η μερίδα του λέοντας από την πίτα τηλεθέασης ξαναπέρασε στα «χέρια» του σταθμού της Καλλιθέας.

Ανέβασε την επίδοσή του το Mega, εμφάνισε κάμψη ο Alpha και να η… τραμπάλα μεταξύ τους.

Ο τέταρτος των τελικών της GBL υπερεξαπλασίασε την τηλεθέαση της ΕΡΤ2Σπορ και επηρέασε ως κάποιο βαθμό τις δυναμικές μερίδας του ανταγωνισμού. Με δυο λέξεις, η ΕΡΤ2Σπορ προσπέρασε ακόμα και το Open.

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