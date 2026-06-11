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11.06.2026 19:15

Νέες GRANOLA Bars Παπαδοπούλου με γεύση Speculoos: Η αγαπημένη θρεπτική μπάρα βρώμης, τώρα με νέα γεύση που θα ξεχωρίσει

11.06.2026 19:15
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Με έμπνευση από μία από τις πιο δημοφιλείς γευστικές τάσεις της εποχής, οι νέες GRANOLA Bars με γεύση Speculoos συνδυάζουν την τραγανή υφή της βρώμης με ζεστές νότες κανέλας και το χαρακτηριστικό αρωματικό προφίλ των speculoos, προσφέροντας μια απολαυστική αλλά και θρεπτική πρόταση για κάθε στιγμή της ημέρας.

Παρασκευασμένες με βρώμη 100% ολικής άλεσης, πλούσιες σε φυτικές ίνες και πηγή βιταμίνης Β1 και μετάλλων, οι νέες GRANOLA Bars με γεύση Speculoos αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό τραγανής υφής, πλούσιας γεύσης και ισορροπημένης απόλαυσης. Χωρίς συντηρητικά, χρωστικές και τεχνητά αρώματα, αποτελούν μια σύγχρονη επιλογή για όσους αγαπούν τη χαρακτηριστική γεύση των speculoos, μέσα από την ποιότητα και τη φροντίδα της Παπαδοπούλου.

Κάθε στιγμή που χρειάζεσαι μια φυσικά θρεπτική λύση σνακ, θα βρεις μια GRANOLA Bar που φτιάχτηκε για εσένα από την Παπαδοπούλου. Ξεχώρισε τη δική σου αγαπημένη ανάμεσα σε 5 γευστικές προτάσεις: με μαύρη σοκολάτα, με μαύρη σοκολάτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με μέλι, PROTEIN με μαύρη σοκολάτα και ξηρούς καρπούς και τώρα τη νέα γεύση speculoos.

GRANOLA Bars Παπαδοπούλου

Φυσικά θρεπτικές, φυσικά Παπαδοπούλου!

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