Δεν υπάρχει γατρειά, αλλά έχει και η «πετριά» τα όριά της – Οι αντιδράσεις μετά την ήττα από την Τουρκία

Το ότι κάθισαν χιλιάδες, κατά τα φαινόμενα, χρήστες στο διαδίκτυο και θεώρησαν λογικό μετά τον αγώνα μπάσκετ Ελλάδα – Τουρκία για το ευρωμπάσκετ, να κάνουν σχόλια κυνηγώντας εχθρούς προαιώνιους και μάγισσες με κοφτερά δόντια που επιβουλεύονται την πατρίδα μας, είναι στα όρια του παρανοϊκού. Αλλά, δυστυχώς, και αναμενόμενα.
Και το γράφτηκε μέσα στην παραζάλη μίας αθλητικής (και μάλιστα δίκαιης) ήττας:
Γενικά, είναι πολλοί εκείνοι που σαν έτοιμοι από καιρό θέλουν να πάρουν εκδίκηση για το Μανιάκι, την Αλαμάνα και άλλα τέτοια.
Αν κέρδιζε η εθνική θα βάζανε φουστανέλα και άλλα περήφανα δήθεν.
Απλά τώρα χάσαμε και προσπαθούν να πιαστούν από διάφορες δηλώσεις, αναρτήσεις, ενέργειες των Τούρκων.
Αφόρητα πληκτικό και ανέπνευστο όλο αυτό το έργο…
