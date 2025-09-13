search
13.09.2025 19:56

Το Tiktok Μητσοτάκη για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ τα Σάββατα: «Κάτι αλλάζει στην Αθήνα»

13.09.2025 19:56
Mitsotakis metro

Από σήμερα και κάθε Σάββατο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα λειτουργούν επί 24ωρου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία ανάρτηση στο Tiktok για την σημαντική αυτή αλλαγή στις συγκοινωνίες.

«Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο» γράφει στη λεζάντα του βίντεο.

«Οσοι βγείτε να περάσετε καλά και να θυμάστε: Τώρα μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι με ασφάλεια. Τον Ιούλιο κάναμε τη δοκιμαστική λειτουργία και επικυρώθηκαν 45.000 εισιτήρια. Και τώρα το κάνουμε μόνιμα. Ο στόχος είναι σαφής: Θέλουμε να γυρίζετε σπίτι σας με ασφάλεια. Θέλουμε να μειώσουμε τα τροχαία. Δε θέλουμε να παίρνετε αυτοκίνητο ειδικά όταν έχετε πιει. Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους που υποστηρίζουν αυτή τη προσπάθεια. Γιατί είναι μια πόλη που ζει και διασκεδάζει, αλλά είναι και μια πόλη που κινείται με ασφάλεια».

@kyriakosmitsotakis_

Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο.

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

lekorni gallia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι απεργίες της 18ης Σεπτεμβρίου κρίνουν τον προϋπολογισμό – Ο Λεκορνί ακύρωσε μέτρο του Μπαϊρού για τις αργίες

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο – Αναλυτικά τα δρομολόγια

Πατριός ασελγούσε σε βάρος ανήλικης κόρης της συντρόφου του - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη εκδιδόταν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής – Συνελήφθη 30χρονος για ασελγείς πράξεις

bogris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η… “ψεκ” θεωρία του Μπόγρη για να μην αναγνωρίσει τον Αταμάν: Οι καλοί παίκτες παίζουν μόνοι τους, χωρίς προπονητή

mitsotakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Marc βρήκε τη ΝΔ στο 31% και μεγάλη ικανοποίηση, σχεδόν ενθουσιασμό για τα μέτρα της ΔΕΘ  

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

