Το Tiktok Μητσοτάκη για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ τα Σάββατα: «Κάτι αλλάζει στην Αθήνα»

Από σήμερα και κάθε Σάββατο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα λειτουργούν επί 24ωρου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία ανάρτηση στο Tiktok για την σημαντική αυτή αλλαγή στις συγκοινωνίες.

«Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο» γράφει στη λεζάντα του βίντεο.

«Οσοι βγείτε να περάσετε καλά και να θυμάστε: Τώρα μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι με ασφάλεια. Τον Ιούλιο κάναμε τη δοκιμαστική λειτουργία και επικυρώθηκαν 45.000 εισιτήρια. Και τώρα το κάνουμε μόνιμα. Ο στόχος είναι σαφής: Θέλουμε να γυρίζετε σπίτι σας με ασφάλεια. Θέλουμε να μειώσουμε τα τροχαία. Δε θέλουμε να παίρνετε αυτοκίνητο ειδικά όταν έχετε πιει. Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους που υποστηρίζουν αυτή τη προσπάθεια. Γιατί είναι μια πόλη που ζει και διασκεδάζει, αλλά είναι και μια πόλη που κινείται με ασφάλεια».

